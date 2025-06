Mario Kart World propone una novità molto importante per quanto riguarda la serie, ovvero un open world in cui scorrazzare liberamente con il vostro kart e un'altra serie di mezzi di trasporto.

Solo che Nintendo non vuole che Mario Kart World sia chiamato esattamente "open world".

Il produttore Kosuke Yabuki ha svelato altri dettagli inediti su quello che rappresenta il cambiamento più significativo nella storia ventennale del brand. Tuttavia, gli sviluppatori rifiutano categoricamente di definire il loro lavoro come un gioco open world, nonostante le evidenti similitudini con questo genere.

Yabuki ha rivelato come il team abbia messo in discussione persino la presenza della buccia di banana e del guscio verde, due oggetti simbolo della franchise.

«Quando abbiamo creato questo mondo da zero, abbiamo rivisto tutti gli elementi inclusi nel gioco, compresa l'iconica buccia di banana», ha spiegato il produttore, sottolineando come ogni componente sia stato sottoposto a un'analisi critica per verificarne la validità nel nuovo contesto.

L'architettura di Mario Kart World si basa sul concetto di interconnessione completa di tutti i percorsi. Il risultato di questa filosofia progettuale sarà un mondo espansivo contenente oltre 100 tracciati, dove luoghi iconici come il Circuito di Mario Kart, il Castello di Bowser e la Montagna di Cioccolato si integreranno in un'esperienza unitaria.

Ma, nonostante tutto questo, il team di sviluppo non ama la definizione di open world:

«Noi, come team di sviluppo, non chiamiamo questo mondo "open world". Perché, a nostro avviso, non riteniamo che il termine "open world" sia chiaro in termini di definizione. Abbiamo questo mondo esteso, e ci abbiamo inserito il circuito di Mario Kart, il castello di Bowser o la Choco Mountain, e abbiamo cercato di costruire un nuovo Mario Kart.»

Insomma da domani, quando avrete iniziato già le vostre partite a Mario Kart World godetevi il mondo di gioco aperto ma senza chiamarlo open world.

Anche perché il gioco esiste grazie solo alle potenzialità della nuova console, quindi godetevelo e basta.