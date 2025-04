Marathon sarà venduto a prezzo pieno? Arriva la risposta

Durante il fine settimana, Marathon ha finalmente ricevuto il tanto atteso reveal del gameplay, insieme alla conferma della data d’uscita: 23 settembre.

Bungie ha infatti finalmente alzato il sipario sul suo nuovo progetto, ossia il ritorno della sua vecchissima IP, con il team che ora è sotto la "protezione" di PlayStation.

Subito dopo la presentazione, però, sono emerse alcune perplessità tra i fan, soprattutto riguardo al prezzo del gioco, trattandosi di un titolo esclusivamente multiplayer. Bungie è quindi intervenuta per chiarire la questione.

Attraverso l’account ufficiale del gioco su X, via The Gamer, lo studio ha confermato che Marathon sarà un titolo “premium”, ma non “a prezzo pieno”, ovvero non costerà i classici 69,99 dollari/euro dei giochi tripla A.

Ad ogni modo, il prezzo definitivo del nuovo gioco dai creatori di Destiny (che trovate su Amazon) verrà comunicato più avanti, durante l’estate.

Cosa significa esattamente “premium ma non a prezzo pieno”? In passato, diversi giochi solo multiplayer hanno avuto prezzi molto variabili. Helldivers 2, ad esempio, è uscito a 39,99$, così come il poi cancellato Concord.

Altri titoli, come Battlefield 2042 o For Honor, sono invece usciti a prezzo pieno, pur non offrendo inizialmente tutte le funzionalità promesse (basti pensare alla mancanza della scoreboard in BF2042).

A quanto pare, Marathon offrirà un Battle Pass e tre mappe al lancio, con una quarta in arrivo poco dopo. Oltre alla componente PvP, sarà presente anche una narrazione definita “vaga” e un sistema di progressione dei personaggi.

In sintesi, anche se Marathon non sarà tra i giochi più costosi sul mercato, ci si può aspettare comunque un prezzo “importante”, probabilmente a metà strada tra i 40 e i 60 euro.

Resta da vedere se Bungie riuscirà a convincere i giocatori che il prezzo sarà giustificato, non facendo quindi la fine di alcuni suoi "illustri" predecessori.