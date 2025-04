Marathon ce la fa: Bungie svela la data di lancio

Bungie, lo studio che ha dato vita a francihse molto amati come Halo e Destiny, ha finalmente svelato dettagli concreti su Marathon, un titolo che reinterpreta in chiave moderna una delle loro sue storiche.

Il team, lo ricorderete, qualche anno fa è stato acquisito da PlayStation, che ha provato a farne un punto di riferimento per i suoi giochi persistenti – a oggi, senza grande successo, ma le cose magari potranno cambiare da Marathon in poi.

Il gioco, che si configura come uno shooter estrattivo a squadre, vuole trasportarci in un futuro distopico dove l'umanità come la conosciamo ha ceduto il passo a forme di vita ibride, in una battaglia costante per risorse e sopravvivenza nella colonia perduta di Tau Ceti IV.

La presentazione del gameplay, promessa per oggi già qualche giorno fa, ci ha servito già una data: Marathon uscirà il 23 settembre prossimo. La parte interessante, al di là della data, è che sarà completamente multipiattaforma.

Uscirà, infatti, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con Bungie che ha confermato che non sarà necessario creare un account PlayStation Network per giocare su altre piattaforme, nonostante l'acquisizione dello studio da parte di Sony.

Secondo quanto trapelato, Sony e Bungie starebbero valutando un prezzo di lancio di 40 dollari, che piazzerebbe questo ritorno dell'IP di Marathon in una fascia media – ma comunque lontana dai free-to-play a cui molti giocatori (soprattutto di live service) sono abituati.

In cosa consiste Marathon

La presentazione ci ha svelato che l'ambientazione di Marathon ruota attorno alla colonia perduta di Tau Ceti IV, dove i giocatori vestiranno i panni di mercenari che hanno abbandonato la loro forma umana in favore di gusci biosintetici con abilità e statistiche uniche.

«Scegliete il vostro Runner e saccheggiate la colonia perduta di Tau Ceti IV in cerca di ricchezza, potere e risposte ai segreti di Tau Ceti», recita la descrizione ufficiale del gioco.

La meccanica di gioco si basa sulla formazione di squadre di tre giocatori che si sfideranno contro un massimo di altri 18 partecipanti in ciascuna zona di gioco.

L'obiettivo principale è recuperare bottino prezioso e riuscire a estrarlo con successo dalla mappa. Il rischio però è alto: in caso di sconfitta, tutto il bottino raccolto diventa disponibile per le squadre nemiche.

Non ci rimane che attendere ulteriori novità, per vedere quale sarà la reazione dei giocatori a questo atteso ritorno del team autore di Destiny.