Manca un anno esatto al lancio ufficiale di GTA 6

Da questo momento può iniziare il conto alla rovescia più atteso da tantissimi appassionati in tutto il mondo: da oggi manca infatti ufficialmente un anno esatto al lancio di GTA 6.

Grazie al Trailer 2 abbiamo infatti potuto scoprire finalmente la data esatta in cui potremo finalmente mettere le mani sul sesto capitolo della saga: se tutto andrà bene, l'ultima fatica di Rockstar Games sarà disponibile dal 26 maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X|S.

Il condizionale resta ovviamente d'obbligo, dato che nulla garantisce con assoluta certezza che non ci saranno ulteriori rinvii dell'ultima ora, ma c'è da dire che questa volta il team di sviluppo sembra abbastanza sicuro del lavoro svolto.

La data selezionata non dovrebbe essere infatti casuale, dato che nasconde un riferimento alla coppia criminale Bonnie & Clyde, che sembra essere stata presa ad esempio per i protagonisti di questo capitolo.

Sui social diversi appassionati stanno già festeggiando questo "traguardo", che rende l'attesa di GTA 6 meno frustrante: adesso che abbiamo infatti una data concreta da tenere d'occhio, gli appassionati potranno iniziare a contare tutti i giorni che li separano dall'uscita di quello che sembra essere un nuovo fenomeno videoludico.

Come già accaduto in occasione dell'uscita di GTA V (che trovate su Amazon), il debutto di Grand Theft Auto 6 potrebbe fare crescere esponenzialmente il medium videoludico, incluso soprattutto il mercato delle console: ricordiamo infatti che per il momento non è prevista alcuna uscita su PC, dunque sarà obbligatorio avere PS5 o Xbox Series X|S per poter giocare.

Le premesse viste nell'ultimo trailer sono sicuramente ottime, se consideriamo che metà delle scene svelate facevano parte del gameplay, ma ovviamente non possiamo fare altro che attendere di avere il gioco in mano per scoprire se la qualità rispetterà l'entusiasmo contagioso del web.

Sperando ovviamente che non siano necessari ulteriori rinvii: il CEO di Take-Two ha minimizzato il posticipo al 2026, spiegando che non è poi cambiato così tanto rispetto alla data prevista internamente.