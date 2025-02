Mamma, Ho Perso l'Aereo incontra Diablo, in un gioco che potete provare gratis

La demo gratuita di Deck of Haunts, disponibile su Steam da diverse settimane, sta facendo parlare di sé grazie a un recente aggiornamento che ha entusiasmato i giocatori.

Attualmente, il titolo vanta un punteggio del 100% nelle recensioni degli ultimi 30 giorni, basato su 40 feedback, e un'impressionante valutazione globale del 97% "Molto Positivo" su oltre 300 recensioni.

Il gioco propone un concept di base piuttosto originale: in una casa infestata, il giocatore deve difendersi da intrusi posizionando trappole spettrali come il film Mamma, Ho Perso l'Aereo.

Questa fusione tra deck building e elementi roguelike con una visuale alla Diablo (che trovate su Amazon) offre una varietà sorprendente ad ogni partita, garantendo un'esperienza ricca e dinamica, nonostante si tratti di una demo.

Le opinioni degli utenti, tradotte in italiano, confermano l'entusiasmo attorno al progetto: «Dopo poco più di 20 ore di gioco, adoro il concetto di questo horror deck building game in cui sono il mostro», scrive un fan.

Un altro utente ha commentato: «Sono curioso di vedere come il gioco si svilupperà dalla demo al prodotto finale. Credo che saprà soddisfare le aspettative di tutti.»

Tale Kykydance ha invece commentato: «Letteralmente non sono mai stato così entusiasta per un gioco casuale», seguito da «Un deck builder roguelike in cui sono sia la mappa che il cattivo è l'atmosfera che ho sempre desiderato. Il lancio previsto per il primo trimestre mi tiene con il fiato sospeso, e controllo costantemente se il gioco completo è già uscito.»

Non è ancora stata annunciata una data precisa per il rilascio definitivo, ma gli sviluppatori hanno promesso il lancio del gioco entro il primo trimestre del 2025.

Nel frattempo, a quanto pare molti fan non vedono l'ora di mettere le mani sulla versione completa non appena sarà disponibile. E in effetti non hanno tutti i torti.

