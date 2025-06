Eventi come la Summer Game Fest 2025 hanno sempre bisogno di qualche piccolo "caso" che animi la serata, soprattutto se i giochi non sono di chissà quale caratura come quelli mostrati nella nottata di ieri, e lo sviluppatore di Splitgate 2 ha pensato proprio di scaldare gli animi.

Il CEO di 1047 Games, Ian Proulx, è salito sul palco indossando un cappello nero con la scritta «MAKE FPS GREAT AGAIN» per annunciare la modalità battle royale di Splitgate 2.

L'evidente richiamo al celebre slogan politico di Donald Trump ha immediatamente catalizzato l'attenzione del pubblico, spostando il focus dalle novità del gioco alla scelta stilistica del dirigente.

Una mossa evidentemente studiata a tavolino per far parlare di sé, è ovvio, ma che ha portato molti a farsi delle lecite domande sulla natura dello sviluppatore e sul pensiero politico che possa aver portato a fare una dichiarazione del genere su un palco come quello della Summer Game Fest 2025.

La reazione sui social media non si è fatta attendere, con numerosi utenti che hanno criticato quella che percepivano come una dichiarazione politica mascherata da marketing. Reazioni che hanno portato Proulx a chiarire la sua posizione:

«Non sono qui per scusarmi, ma per chiarire. Questa non è una dichiarazione politica, è letteralmente quello che dice, quindi prendetela per quello che vale.»

Certo, di tutte le frasi che poteva dire Proulx ha scelto una parafrasi dello slogan più controverso del 21esimo secolo, ma in fondo anche questo è marketing.

La sua spiegazione si è concentrata sulla critica allo stato attuale dei giochi FPS multiplayer, definiti «tragicamente stagnanti», presentando Splitgate 2 come una possibile soluzione per riportare freschezza nel genere.

La risposta di Proulx, caratterizzata da un atteggiamento apparentemente spensierato evidenziato dalla foto con il pollice alzato, ha ulteriormente alimentato le critiche di chi considera la sua giustificazione insufficiente.

Certo che la combinazione di slogan controverso con dichiarazioni altisonanti per il proprio videogioco denota un certo coraggio. Speriamo che Splitgate 2, per quello che si è visto alla Summer Game Fest 2025, non deluda i giocatori.