Magic x Final Fantasy, una carta è il meme più famoso

Uno dei momenti più leggendari e surreali nella storia di Final Fantasy - divenuto un meme - sta per vivere nuova vita… su un tavolo da gioco.

L’iconico suplex al Phantom Train di Final Fantasy VI, eseguito da Sabin, è stato infatti trasformato in una carta ufficiale di Magic: The Gathering, parte dell’attesissima espansione crossover dedicata alla saga Square Enix.

La carta “Suplex” riprende in tutto e per tutto quella scena assurda e amatissima, diventata meme immortale per l’assurdità del gesto: sollevare un intero treno e schiantarlo a terra con una mossa da wrestling.

Nell’artwork, Sabin è raffigurato di spalle, mentre si lancia contro il treno a braccia aperte, pronto a eseguire il colpo. Il design non è una semplice skin o reinterpretazione, ma una carta originale, con illustrazione inedita in stile Magic.

Nel gioco di carte, la mossa provoca 3 danni e, se bastano a uccidere la creatura colpita, questa viene esiliata anziché morire normalmente — una scelta che rende omaggio al colpo devastante di Sabin nel gioco originale. Non manca neppure una citazione testuale di Sabin sulla carta: "The time has come to put my training to good use."

La carta fa parte del mazzo Commander ispirato a Final Fantasy VI, uno dei quattro principali set previsti (insieme a FF VII, X e XIV) per questa espansione crossover.

Oltre alla carta Suplex, stanno facendo notizia anche Safer Sephiroth, disegnata da Tetsuya Nomura in persona, con alcuni fan convinti che anticipi l’aspetto del boss finale in Final Fantasy VII Remake: Part 3 (il Rebirth lo trovate su Amazon).

C'è anche Tifa’s Secret Rendezvous, che sembra rendere canonica la famigerata uscita romantica con Cloud al Gold Saucer.



Insomma, la carta è il perfetto esempio di come due universi apparentemente lontani — MTG e FF — possano incontrarsi con rispetto, amore e tanta ironia.

Prendere uno dei momenti più "impossibili" e farne una carta giocabile, con meccaniche sensate e un artwork potente, significa una cosa sola: i creatori di questa espansione conoscono e amano davvero Final Fantasy.

Sabin che suplexa un treno non è solo un meme — è un ricordo d'infanzia, un gesto che sfida la logica dei JRPG e che, da oggi, può anche vincerti una partita a Magic.

Infine, trovate il resoconto della chiacchierata che abbiamo avuto con i designer di Wizards of the Coast: ecco il nostro SpazioGames Original.