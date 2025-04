Mafia The Old Country ha una data d'uscita

Sembra che 2K abbia svelato in anticipo la data d'uscita ufficiale di Mafia The Old Country, quarto capitolo della saga ambientato nella Sicilia di inizio 1900.

Il team di sviluppo aveva già svelato che il lancio era previsto nel corso di questa estate: una finestra temporale che sembrerebbe essere stata confermata dalla presunta data di uscita ufficiale.

Come ci segnala infatti Gematsu, nelle scorse ore è stato un pubblicato un nuovo post su Steam che annunciava l'imminente developer panel del PAX East 2025, previsto per l'8 maggio 2025.

Ma nelle versioni internazionali di questo post è stata svelata anche la data d'uscita del gioco: Mafia The Old Country sarebbe infatti in arrivo l'8 agosto 2025.

Una menzione prontamente rimossa dai post in questione dopo poche ore, suggerendo il fatto che il reveal sia arrivato per errore, ma non prima che venisse catturato nel seguente screenshot.

Il post in questione faceva riferimento anche a un'apertura dei pre-order che, almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è ancora arrivata, il che sembrerebbe confermare che il reveal doveva arrivare solo dopo il developer panel in questione.

Il quarto capitolo della saga (trovate la trilogia completa su Amazon) dovrebbe farsi attendere ancora per qualche mese: ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, in attesa che arrivino eventuali chiarimenti da 2K e Hangar Games.

Ovviamente vi avvertiremo prontamente sulle nostre pagine qualora questa data di lancio dovesse essere a tutti gli effetti confermata in via ufficiale.

Vi ricordo che Mafia The Old Country non sarà doppiato in italiano, ma avrà una localizzazione ancora più fedele del previsto, dato che sarà disponibile il doppiaggio in dialetto siciliano.

Trattandosi di un altro videogioco pubblicato da Take-Two, i paragoni con GTA 6 saranno probabilmente inevitabili, anche se gli sviluppatori spiegano che le due saghe sono in realtà molto diverse tra loro.