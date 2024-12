Mafia 4 come GTA 6? No, e gli sviluppatori spiegano perché

Mafia: The Old Country è tornato ai The Game Awards, e il suo carico di aspettative è decisamente alto.

Dopo il terzo capitolo (che trovate su Amazon), la serie è pronta a tornare con un prequel davvero molto promettente.

Il trailer mostrato in occasione dei TGA ci ha infatti conferma il lancio del titolo per l’estate 2025, offrendoci un primo sguardo su questa avventura ambientata nella Sicilia del 1900.

Ora, in un'intervista con IGN US, Alex Cox e Nick Baynes hanno offerto uno sguardo approfondito su Mafia: The Old Country, spiegandoci di evitare paragoni con GTA.

A differenza dell'approccio sandbox tipico dei titoli Rockstar come Grand Theft Auto, Mafia ha sempre messo al centro la narrazione lineare, una caratteristica che, secondo Cox, si è accentuata con il passare degli anni.

Alex Cox ha evidenziato come, nonostante le somiglianze iniziali tra Mafia e GTA ai tempi dei loro esordi con GTA III e il primo Mafia, le due saghe abbiano preso strade molto diverse:

«Mafia ha sempre avuto un maggiore focus sulla narrazione lineare rispetto alle esperienze sandbox che Rockstar realizza con una qualità incredibile. Nel tempo, Mafia è diventato sempre più incentrato sulla storia lineare.»

Questa distinzione rimane una delle colonne portanti di Mafia: The Old Country, che si presenta come un'esperienza più narrativa e meno dispersiva rispetto ai moderni open-world.

Parlando della struttura del gioco, Nick Baynes ha chiarito che non si tratta di un open-world completo ambientato in Sicilia, come alcuni fan avevano ipotizzato, ma di un'esperienza simile ai primi due capitoli della saga:

«Il modo migliore per descriverlo è che è paragonabile a Mafia 1 e Mafia 2. È un’avventura lineare ambientata in un mondo esplorabile, ma il gioco ti guida lungo il percorso della storia.»

Con questa scelta, Mafia ribadisce la sua identità unica nel panorama dei videogiochi, anche se il quarto capitolo uscirà di fatto nel corso dello stesso anno di GTA 6, un gioco che fa "paura" alla concorrenza.