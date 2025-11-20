2K e Hangar 13 hanno annunciato il lancio ufficiale della nuova modalità Free Ride, un aggiornamento completamente gratuito per tutti i possessori di Mafia: Terra Madre e disponibile a partire da oggi, giovedì 20 novembre. Si tratta di un contenuto aggiuntivo che arricchisce in modo significativo l’esperienza di gioco, offrendo nuove sfide, attività, funzionalità e un motivo in più per tornare a esplorare l’affascinante ambientazione siciliana dei primi del Novecento.

La modalità Free Ride permette ai giocatori di muoversi liberamente nel mondo aperto di Mafia: Terra Madre, concentrandosi sulle proprie abilità attraverso una serie di nuove sfide di combattimento e gare automobilistiche. Le sfide legate ai combattimenti si sbloccano progressivamente seguendo l’avanzamento nella storia principale, e possono essere ripetute tutte le volte che si desidera per ottenere preziose ricompense di livello. Le gare, invece, introducono una componente più dinamica e adrenalinica, richiamando la tradizione delle corse clandestine che da sempre caratterizzano l’immaginario mafioso.

L’aggiornamento non si limita però alle sfide. Tra le principali aggiunte troviamo la nuovissima Modalità Foto, che permette di catturare scorci suggestivi dell’ambientazione siciliana attraverso filtri dedicati pensati per valorizzare l’atmosfera storica del gioco. Per chi apprezza l’estetica dei film d’epoca, arriva anche Cinema Siciliano, una modalità visiva in bianco e nero ispirata direttamente alla cinematografia italiana dei primi decenni del XX secolo.

I giocatori più esperti potranno inoltre cimentarsi con il ritorno della Difficoltà Classica, una modalità che richiede una gestione molto più tattica delle munizioni e degli scontri, riprendendo lo stile dei capitoli originali della saga. A tutto questo si aggiunge la nuova visuale di guida in Prima Persona, progettata per rendere più immersiva e realistica la conduzione dei veicoli disponibili.

Non mancano poi nuovi contenuti estetici e funzionali: l’aggiornamento introduce nuovi veicoli, armi da fuoco, coltelli, abiti e ciondoli che i giocatori potranno collezionare e utilizzare durante l'esplorazione o nelle varie attività proposte da Free Ride.

Il nuovo aggiornamento è ora disponibile su tutte le piattaforme che ospitano Mafia: Terra Madre, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Con l’arrivo della modalità Free Ride, il titolo di Hangar 13 amplia ulteriormente la propria offerta, rafforzando una struttura già ricca e pensata per soddisfare sia i nuovi giocatori sia i veterani della serie.