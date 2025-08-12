Dopo un’attesa lunga e densa di aspettative, Mafia: Terra Madre è finalmente arrivato sugli scaffali, riportando i giocatori nel cuore di un’epoca densa di fascino e di contraddizioni.

Sviluppato ancora una volta dal team di Hangar 13, il nuovo capitolo della storica serie (che trovate scontato su Amazon) si distingue per un’ambientazione insolita e affascinante: una Sicilia dei primi del Novecento ricostruita con dovizia di particolari, tra paesaggi assolati, strade polverose e un intreccio di storie che mescola tradizione, criminalità e drammi familiari.

Nella nostra recensione, il titolo ha conquistato un solido 8, grazie alla sua forte impronta narrativa, al ritmo serrato della trama e a un prezzo di lancio decisamente competitivo.

Per celebrare l’uscita del gioco, abbiamo deciso di rendere omaggio alla serie con una nuova playlist su Spotify, dedicata proprio a Mafia.

Al suo interno troverete una selezione di brani originali e non capaci di evocare le emozioni e l’immaginario che hanno accompagnato il successo della saga.

E se vi è piaciuta quella di Mafia vi ricordo anche che abbiamo creato per voi tante altre collezioni musicali su Spotify: ricordatevi di seguirci per tenere d'occhio tutti gli ultimi aggiornamenti.