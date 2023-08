MacBook Air 2023 15" più economico del 13" con questa offerta

Nel caso foste interessati all'acquisto di un nuovo notebook, oggi abbiamo per voi un'offerta davvero imperdibile! Stiamo parlando dell'Apple MacBook Air 15" con chip M2, ora disponibile su eBay con un'ottimo sconto. Infatti, potete acquistare il titolo a soli 1.289,90€, rispetto al prezzo consigliato di 1.649€! Un prezzo davvero imperdibile, anche inferiore al modello da 13"!

Apple MacBook Air 15" M2 è il notebook più recente di Apple che si distingue per le sue caratteristiche di design e le prestazioni avanzate. Con un design sottile e leggero, Apple MacBook Air 15" è dotato di un display Retina in grado di raggiungere una luminosità di 500 nits e può mostrare fino a 1 miliardo di colori.

L'acquisto del MacBook Air 15" M2 è consigliato a professionisti creativi per la qualità del display e delle prestazioni grafiche, agli utenti business per design ed efficienza, a studenti ed educatori per durata della batteria e spazio di archiviazione, agli amanti del multimedia per la qualità audio e video, a chi cerca portabilità con un display più grande, e a chi è già integrato nell'ecosistema Apple.

Alimentato dal chip M2, il notebook Apple MacBook Air 15" è equipaggiato con un'unità di elaborazione a 8 core con 4 core dedicati alle prestazioni e 4 all'efficienza, e una GPU a 10 core, accompagnata da una memoria unificata di 8 GB e un SSD da 256 GB.

La durata della batteria può raggiungere fino a 18 ore, offrendo un utilizzo prolungato per la riproduzione di film o la navigazione sul web. Per ciò che concerne la connettività, il notebook Apple MacBook Air 15" M2 offre due porte USB-C (USB 4)/Thunderbolt 3, MagSafe 3, una presa per cuffie da 3,5 mm, e supporta display esterni fino a una risoluzione di 6K.

