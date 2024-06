L'update di giugno di Spider-Man 2 è perfetto per la prova costumi

Marvel's Spider-Man 2 è uscito da un po', ma questo non impedisce a Insomniac e Sony di mettere mano ancora al progetto, aggiornandolo con la cosa che i fan dell'Uomo Ragno amano di più: nuovi costumi.

Come riporta il PlayStation Blog, infatti, è in arrivo un nuovo aggiornamento gratuito dedicato a Marvel’s Spider-Man 2 che includerà otto nuovi costumi, tra creazioni originali e classici già apprezzati dai fan nei precedenti giochi della serie.

L’aggiornamento, in arrivo il 18 giugno, apporterà inoltre alcune delle modifiche suggerite dalla community e migliorerà la stabilità del gioco.

Quattro di questi nuovi costumi sono stati creati in collaborazione con Colm Dillane, noto come KidSuper, e alcuni ospiti speciali. Equamente suddivisi tra i due Spider-Man, i nuovi costumi sono stati realizzati da zero da KidSuper, Vini Jr., Lando Norris e Rina Sawayama.

Inoltre, ci saranno quattro dei costumi più amati dai fan in Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. A seguito delle richieste della community, Insomniac ha deciso di modificare questi quattro costumi per adattarli a Marvel’s Spider-Man 2, due per Peter e due per Miles.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna.

Infine, l'aggiornamento più recente includerà una serie di miglioramenti alla stabilità del gioco e applicherà alcune modifiche suggerite dai giocatori, come la possibilità di alterare le abilità di parata e movimento, passando dai tentacoli simbiotici alle Spider-braccia e viceversa. L’aggiornamento 1.003.000 sarà disponibile dal 18 giugno, quindi tenete gli occhi aperti.

Se volete cogliere l'occasione per entrare nel mondo di Spider-Man 2 per la prima volta, sappiate che potete acquistarlo su Amazon al miglior prezzo.

In attesa di un eventuale Marvel's Spider-Man 3, per cui Insomniac Games sembra essere pronta così come i due interpreti principali, che hanno parlato della possibilità di tornare ad interpretare i due supereroi.

Per quanto riguarda il mondo Marvel, c'è un altro gioco che arriverà presto anche su PS5, e Xbox ovviamente.