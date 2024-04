Marvel's Spider-Man 3 è pronto a continuare la storia: parlano Miles e Peter

Sebbene Insomniac Games non abbia ancora confermato ufficialmente l'esistenza di Marvel's Spider-Man 3, sembra proprio che il gioco sia in arrivo.

Se avete completato l'ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales (che trovate su Amazon), sapete quanto hype ci sia verso un terzo capitolo.

Advertisement

Considerando anche che di recente è emerso che era in lavorazione un capitolo multiplayer poi cancellato, è ovvio che la voglia di tornare a New York sia tanta.

Ora, come riportato anche da GamingBible, si inizia a discutere del terzo episodio, probabilmente già nei piani.

Attenzione: da ora seguono spoiler sui primi capitoli di Marvel's Spider-Man. Proseguite a vostro rischio.

Se avete portato a termine il secondo capitolo, avrete visto una certa scena a metà dei titoli di coda con protagonista Otto Octavius.

Octavius era, come saprete, il cattivo principale del primo gioco che ora si trova rinchiuso nel Raft.

Nella scena, Doc Ock riceve la visita di Norman Osborn, desideroso di conoscere l'identità di Peter e Miles.

Norman chiede cosa stia scrivendo Octavius e lui risponde malignamente: «Il capitolo finale».

In occasione dei BAFTA Games Awards, GamingBible ha avuto la possibilità di parlare con gli stessi Peter Parker e Miles Morales, ossia Yuri Lowenthal e Nadji Jeter, per chiedere loro se fossero pronti a dire addio ai loro personaggi in questo potenziale terzo e ultimo capitolo dell'amata trilogia.

«Spero che non ci ammaleremo mai, che potrò farlo per sempre finché non mi metteranno nella tomba», ha detto Lowenthal. «Voglio farlo per tutta la vita».

«Abbiamo avuto un tale impatto su così tanti bambini e famiglie che, sapete, vogliamo rimanere in questi ruoli», ha aggiunto Jeter.

«Voglio dire: 'Da un grande potere derivano grandi responsabilità', e [questi ruoli] hanno portato potere alle famiglie e ai bambini. Vogliamo che questo viaggio rimanga una linea retta, capite?».

Nadji ha poi vinto il premio di ieri sera per l'interprete in un ruolo principale. Riguardo al futuro rapporto tra Miles e Peter ha aggiunto: «Oh no, di sicuro sono ancora mentore [e] figlioccio», ha scherzato Nadji. «Miles ha tre peli sul petto».

«Finalmente ne ha un quarto», ha aggiunto Yuri. «Sto solo facendo tesoro di questo, sto ancora imparando le cose», ha dichiarato poi Nadji.

«Miles sta invecchiando. Sta entrando nella sua vita da uomo, ma ci vuole ancora tempo a 20 anni e a 19 o 18 anni sei ancora un ragazzino che sta affrontando le difficoltà della vita in generale».

«Pete ci sarà sempre, e Yuri sarà sempre il mio fratellone per tutta la vita. Io sono qui per la strada», ha concluso.

«Anche Pete è in un posto diverso della sua vita. È sempre stato preoccupato di non poter lasciare andare la responsabilità di prendersi cura di New York. E ora ha questo ragazzo che forse lo sostituirà per un po'. Quindi sono curioso. Sono molto curioso di vedere dove porteranno Pete», ha aggiunto Yuri.

Restando in tema, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la classifica dei migliori e peggiori titoli basati su Spider-Man.