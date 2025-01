L'ultimo tripla-A su iPhone ha venduto meno di 10000 copie

Possiamo ormai dire senza timore di smentite che il debutto dei videogiochi tripla-A sugli iPhone più potenti non sta affatto ottenendo i risultati sperati dagli sviluppatori e dalla stessa Apple.

La casa di Cupertino ha stretto accordi per il lancio di diversi titoli di successo sugli iPhone Pro di ultima generazione (trovate iPhone 16 Pro Max in sconto su Amazon, a proposito) per pubblicizzare la potenza dei dispositivi, in grado di agire come fossero vere console portatili.

Tra gli sviluppatori più attivi troviamo sicuramente Capcom, che ha deciso di effettuare conversioni di molti degli ultimi capitoli di Resident Evil, ottenendo però scarsissimi risultati: quelli di Resident Evil 7 avevano fatto particolarmente scalpore, dato che è riuscito a convincere meno di 2000 utenti paganti.

L'ultimo lancio in ordine temporale è stato quello del remake di Resident Evil 2, con numeri ancora una volta decisamente inferiori alle aspettative, seppur superiori a quelli del settimo capitolo: Mobilegamer.biz riporta infatti che non è riuscito a piazzare neanche 10mila copie.

Durante il primo mese di lancio, ovvero fino all'8 gennaio 2025, lo sblocco della versione completa era stato scontato a 10 dollari, cosa che ha spinto circa 9500 giocatori a dargli una possibilità.

Nelle ultime giornate è invece tornato disponibile al prezzo pieno di 40 dollari, che ha portato soltanto 175 utenti in più.

Risultati vicini a quanto precedentemente ottenuto da Ubisoft con Assassin's Creed Mirage, arrivato a circa 9920 utenti ma con un prezzo di sblocco superiore a 60 dollari.

Oltre al già citato flop di RE7, Capcom ha collezionato pessimi risultati anche con Resident Evil 4 e Village, arrivati rispetivamente a 8833 e 7500 giocatori paganti.

Il tripla-A che è andato meglio rispetto alla media è stato invece Death Stranding, arrivato a circa 14525 utenti complessivi, ma che comunque conferma un quasi totale disinteresse del pubblico iOS nei confronti dei tripla-A di spessore.

Insomma, sembra proprio che gli iPhone Pro non siano affatto riusciti a entrare a gamba tesa nel mercato videoludico come concorrenti credibile, cosa che ci fa dubitare del possibile arrivo di nuovi tripla-A di spessore.

Ovviamente, qualora dovessero arrivare novità dell'ultima ora, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.