L'ultimo tripla-A su iPhone ha venduto meno di 2000 copie

Sembra proprio che i tripla-A su iPhone 15 Pro e Pro Max non riescano ad attirare l'interesse dei giocatori, come dimostrato dall'ennesimo flop sullo store di Apple.

Capcom ha puntato fortemente sul rilascio dei suoi titoli per gli smartphone, come dimostrato dal fatto che ha deciso di dedicare uno spazio apposito nel suo ultimo evento estivo proprio al porting di Resident Evil 7, rilasciato ufficialmente lo scorso 2 luglio.

Questo nonostante fossero già emersi nelle scorse settimane dati semplicemente disastrosi per i tripla-A finora rilasciati sullo smartphone top di gamma di casa Apple (lo trovate su Amazon, a proposito), nuovamente confermati dal rilancio di questo amato survival horror.

Come riportato da Mobilegamer.biz, i primi dati ufficiali arrivati dall'App Store non lasciano spazio ad alcun dubbio e parlano dell'ennesimo flop per i tripla-A su iPhone: pare infatti che meno di 2000 utenti in tutto il mondo abbiano deciso di acquistare questa versione di Resident Evil 7 in due settimane.

Il mercato dei giocatori mobile si conferma dunque, per l'ennesima volta, estremamente diverso da quello comunemente presente su console e PC, dato che un costo elevato tende a "spaventarli" e preferire titoli free-to-play.

Inoltre, pur trattandosi di porting assolutamente rispettosi e giocabili dall'inizio alla fine, c'è anche da considerare che non si tratta di produzioni che rendono al meglio in portabilità su smartphone, il che scoraggerebbe ulteriormente gli acquisti.

Apple ha puntato fortemente sulle capacità gaming del suo dispositivo, portando anche produzioni come Death Stranding e Assassin's Creed Mirage, ma finora nessuno di questi titoli è riuscito a produrre risultati di vendita soddisfacenti.

Vedremo dunque se la casa di Cuperlo e i publisher videoludici decideranno di insistere su questa strategia oppure se l'esperimento dei tripla-A su smartphone può davvero essere già vicino alla fine.

Continueremo ovviamente a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.