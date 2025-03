L'ultimo Nintendo Direct dimostra che i fan non si sono ancora stancati di Switch

Doveva rivelarsi il "canto del cigno" di Nintendo Switch, ma l'ultimo Nintendo Direct potrebbe aver dimostrato ancora una volta che le console ibride non hanno ancora alcuna intenzione di abbandonare la scena.

L'evento andato online pochi giorni fa ha infatti battuto un record storico, confermando che i giocatori hanno ancora tantissima fame di nuovi videogiochi su Switch.

Come segnalato infatti da GoNintendo, l'ultimo Nintendo Direct è stato il più visto della storia, grazie a 1.1 milioni di spettatori durante la diretta.

Nessun altro Direct era mai riuscito a ottenere numeri del genere: considerando che era già stato annunciato che non ci sarebbero state notizie su Switch 2, è evidente che i giocatori erano solamente curiosi di scoprire quali saranno gli ultimi — almeno per adesso — giochi previsti sulle console ibride.

Numeri che inevitabilmente faranno tentennare Nintendo su eventuali piani futuri: sebbene il futuro sia chiaramente tutto di Switch 2, è evidente che ci sono ancora tantissimi appassionati pronti a tenersi strette le proprie console ibride.

Oltre ad approfondimenti su titoli come Leggende Pokémon Z-A (che potete prenotare su Amazon) e Metroid Prime 4 c'è stato spazio per nuovi capitoli di saghe Nintendo abbandonate da tempo: abbiamo infatti scoperto un nuovo Rhythm Paradise e il ritorno di Tomodachi Life, entrambi previsti nel corso del 2026.

Per quanto non siano arrivati probabilmente quelli che per molti giocatori sarebbero "annunci bomba", non significa che ci sarà alcuna mancanza di giochi: potete riscoprirli tutti nel nostro recap dedicato.

A questo punto, sarà interessante capire se il Direct di Switch 2 riuscirà a ottenere numeri perfino superiori: in ogni caso, questi risultati confermano l'incredibile successo ottenuto da Nintendo con le sue console ibride.