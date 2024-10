Nintendo Switch, l'aggiornamento 19.0.0 è disponibile da ora

Nintendo ha rilasciato a sorpresa in queste ore un nuovo aggiornamento di sistema per le console Switch: da questo momento potete scaricare la versione 19.0.0 del firmware per le piattaforme ibride.

Da diverso tempo la casa di Kyoto ha abituato i suoi fan a non aspettarsi grandi novità dagli aggiornamenti di sistema, limitandosi semplicemente a risolvere bug interni e migliorare l'esperienza d'uso delle console (che potete trovare scontate su Amazon).

Advertisement

E anche in questo caso, dobbiamo anticiparvi che l'aggiornamento 19.0.0 di Nintendo Switch non aggiunge alcuna novità di particolare interesse per gli utenti: il changelog ufficiale ci propone infatti un'unica scritta che, se ci leggete da tempo, probabilmente avrete già imparato a memoria (via Nintendo Life).

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



«Miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente».

Ed è sfortunatamente tutto ciò che Nintendo ha voluto dirci sul suo ultimo aggiornamento per Switch, perfettamente in linea con le ultime versioni di sistema.

Il dataminer OatmealDome ha provato ad indagare più a fondo per scoprire se ci fossero eventuali novità nascoste, non riuscendo però a trovare nulla di particolarmente rilevante per gli utenti.

Tuttavia, sottolinea che ogni singolo componente interno di sistema è stato aggiornato, pur ribadendo che ciò è perfettamente normale in ogni update "grande" e che cambia il primo numero della versione firmware: semplicemente, si tratta di modifiche nascoste che potrebbero interessare solo gli sviluppatori.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

C'è ovviamente la possibilità che l'aggiornamento 19.0.0 sia stato rilasciato in preparazione di Switch 2, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale né dettaglio nascosto che sia in grado di suggerire tale ipotesi.

Per il momento, non possiamo fare altro che consigliarvi di scaricare questo aggiornamento il prima possibile per migliorare la stabilità di sistema, utilizzando le stesse parole di Nintendo.

Continueremo comunque a monitorare gli ultimi aggiornamenti: vi informeremo sulle nostre pagine qualora dovessimo scoprire ulteriori dettagli.