Lords of the Fallen, il sequel è ufficiale: svelata la finestra di lancio

Pochi istanti fa è arrivato un annuncio a sorpresa che farà certamente soddisfatti i fan dei soulslike: CI Games ha infatti confermato ufficialmente lo sviluppo di un sequel di Lords of the Fallen, la cui uscita è prevista entro la fine del 2026.

L'annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale, pubblicato su Bankier (via TheSixthAxis) e che svela un accordo raggiunto tra il team ed Epic Games per la pubblicazione del gioco, almeno per quanto riguarda la versione PC.

Lords of the Fallen 2 — anche se ancora non sappiamo se sarà davvero questo il nome del sequel — uscirà su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Non è stato chiarito su quali store per computer sarà disponibile, ma considerando che l'accordo riguarda direttamente Epic Games, è facile immaginare che il sequel di Lords of the Fallen resterà disponibile solo su Epic Games Store, senza passare da Steam o GOG.

La partnership sottolinea infatti che Epic Games possiede i diritti di pubblicazione dell'edizione PC per tutto il ciclo vitale del gioco: il publishing su console, così come i diritti dell'IP, resteranno invece in mano a CI Games stessa.

L'accordo è stato siglato ufficialmente il 14 giugno, ma è stato reso ufficiale soltanto poche ore fa: sicuramente un'ottima notizia per chi ha già apprezzato il nuovo Lords of the Fallen, che ricordiamo essere disponibile anche gratis su Xbox Game Pass.

Al momento sappiamo che il nome in codice del sequel è "Project 3", che implica come si tratti di fatto del terzo capitolo dell'IP: Lords of the Fallen è infatti tecnicamente il secondo gioco, nato come reboot dell'omonimo capitolo del 2014.

Per adesso non sappiamo nient'altro su "Lords of the Fallen 2", ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprirne di più sul capitolo attualmente disponibile, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.