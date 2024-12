L'open world cozy alla Zelda è un successo (e vi fa un regalo)

Infinity Nikki, il gioco di dress-up con elementi open-world e gacha, ha raggiunto un traguardo straordinario: ben 10 milioni di download a livello globale.

Questo successo sottolinea l’enorme popolarità del titolo ispirato anche a big come Zelda (che trovate su Amazon), che ha saputo conquistare giocatori di tutte le età con la sua atmosfera magica e le sue meccaniche di gioco innovative.

Per ringraziare la community del supporto ricevuto, gli sviluppatori di Infold Games hanno deciso di premiare tutti i giocatori con un bonus speciale: 10 Resonite Crystals saranno inviati direttamente alla casella di posta in-game di ogni utente (grazie, Eurogamer).

Riscattare questo premio è semplice:

Assicuratevi di aver sbloccato la funzione Pear-Pal, che richiede di entrare nella Florawish Stylist's Guild.

Una volta sbloccata, troverete il premio nella vostra casella di posta in-game.

Ricordatevi di riscattarlo entro mezzanotte di Capodanno, ossia la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Nel celebrare il traguardo, Infold Games ha condiviso un messaggio di entusiasmo e gratitudine con i fan su X:

«In questo viaggio fiabesco, affrontate ogni passo con fiducia e abbracciate lo splendore di ogni momento. Insieme, ci dirigiamo verso un futuro luminoso e scintillante!»

Queste parole riassumono perfettamente lo spirito del gioco: una combinazione di positività, creatività e momenti magici che hanno saputo conquistare il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Raggiungere 10 milioni di download sarebbe già un risultato incredibile per qualsiasi gioco, ma per Infinity Nikki questo traguardo è impressionante.

Se non avete ancora provato il gioco, questo potrebbe essere il momento perfetto per entrare a far parte della sua comunità globale. E se siete già fan, non dimenticate di riscattare i vostri 10 Resonite Crystals.

«Il titolo presenta alcuni degli outfit più dettagliati che abbia mai visto in un videogame e. anche se sbloccarli può richiedere molto tempo – e, a volte e a vostra discrezione, denaro reale – questo significa semplicemente che si passa del tempo con gioia esplorando il suo mondo aperto e ricco,» vi abbiamo spiegato nella recensione di Giulia.