Infinity Nikki | Recensione - Un gacha dagli abiti eleganti

Si tratta di un gioco free-to-play, disponibile su PlayStation 5, PC e dispositivi mobile, la cui struttura è abbastanza semplice: vi troverete a esplorare un mondo immenso, cercando di raccogliere quanti più vestiti potrete. Ebbene sì, avete capito bene, vestiti.

Ci saranno tantissimi indumenti da indossare, che non solo coloreranno le nostre avventure, ma che daranno poteri magici. Il nostro personaggio, una fanciulla dai capelli rosa, sarà accompagnato da un piccolo aiutante felino che ci darà una mano per svelare i misteri del mondo in cui ci troviamo. Naturalmente, sebbene si tratti di un free-to-play, molti degli indumenti saranno acquistabili tramite soldi reali.

Chiarito subito questo punto, comunque, Infinity Nikki ha tantissimo da offrire: abbigliamento, trucchi, accessori, eleganti capi di vestiario, ma anche una direzione artistica dolce e accogliente, accompagnata da un gameplay piacevole.

Andiamo a scoprire qualcosa in più di questo coloratissimo mondo.

Una lunga storia alle spalle

La storia di Nikki, il nostro personaggio dai capelli rosa, nasce nel lontano 2012; nei capitoli precedenti, ci si focalizzava proprio sulla costruzione di un guardaroba e sull'abbigliamento partecipando a concorsi di stile e raccogliendo vestiti e accessori – tutto mentre esploravamo un menù 2D, senza la possibilità di esplorare una vera mappa 3D.

Nikki è da sempre accompagnata da Momo, un gatto loquace e un po' brontolone, e la sua storia è arricchita da una mitologia fantasy che a volte introduce temi anche seri – per un gioco che ruota attorno a semplici vestiti eleganti e carini.

Questo mix affascinante, che bilancia l'estetica con la semplice gioia data dall'indossare abiti eleganti e curati, viene riportato anche in Infinity Nikki, seppure la formula evolva in un mondo sandbox che richiama la grande avventura e l'esplorazione di giochi come Genshin Impact.

Miraland, l'affascinante mondo fantasy dove si svolge la maggior parte della serie Nikki, è un luogo rigoglioso e ricco di colori vivaci: ogni dettaglio è pensato per essere incredibilmente dolce e adorabile. I fiori brillano, gli NPC ti accolgono con entusiasmo e, anche se piove, non c'è mai un'atmosfera cupa.

I nemici, poi, sono disegnati in maniera decisamente dolce, tale da non sembrare quasi per nulla pericolosi. Diciamo che, a differenza di Genshin, il fulcro del gioco non è il combattimento – pertanto, anche i nostri avversari sono più che altro da purificare anziché da ammazzare.

Nikki, infatti, prosegue la sua avventura praticamente senza minacce reali: può subire danni ma, nel caso in cui si perda completamente la salute, si risveglia sempre sana e salva nel punto di viaggio rapido più vicino e si rigenera rapidamente una volta fuori dal combattimento. Morire, poi, è decisamente molto complicato, quasi impossibile.

La vera particolarità risiede proprio negli abiti

L'incredibile varietà di stili, generalmente vivaci, di Infinity Nikki si fa notare soprattutto attraverso gli abiti, il fulcro del gioco. Nikki appare sempre fantastica, e Infold Games ha prestato grande attenzione ai dettagli di ogni outfit.

Il mondo di Infinity Nikki è un'esplosione di colori.

Nei primi piani, è possibile notare ogni punto e ogni strass e, quando la nostra protagonista corre o salta, la fluidità con cui i suoi vestiti si muovono sembra quella di un vero tessuto. Gli abiti sono tutti eccezionali, dettagliati e belli da vedere. Ce ne sono alcuni più rari, che possiamo prendere attraverso le, e altri meno difficili da ottenere, ma non per questo meno interessanti (anzi...).

Era chiaro fin da subito che questo titolo puntasse tutto sull'abbigliamento, ma Infinity Nikki riesce comunque a regalare piacevoli momenti anche in altre occasioni. Già dal menù principale, iniziamo a respirare l'armonia di Miraland, e la sua allegria; i nostri occhi sono colpiti sin da subito da una esplosione di colori, con un arcobaleno che sembra comprendere ogni tonalità dello spettro visibile.

Ci sono animali semplici, come i cavalli, ma anche razze più strane e bizzarre. All'interno del titolo, potremo collezionare un outfit speciale che ci permette di coccolare queste creature per raccogliere la loro pelliccia e le piume, da utilizzare per creare nuovi oggetti. Naturalmente, per la sua natura, non ci saranno lotte o scontri con loro, semplicemente molte coccole e amore.

I Floof, ad esempio, si sdraiano felici per farsi fare grattini sulla pancia, mentre i coniglietti ti lasciano accarezzare le loro lunghe orecchie e zampette. Non posso negare che ci sono stati molti momenti di puro entusiasmo mentre giocavo, dati proprio dalla spensieratezza e tenerezza del momento.

Non solo i colori, ma anche la musica di sottofondo ci trasporta in questo mondo ricco di energia e leggerezza. Le musiche variano di città in città, alternandosi tra suoni più semplici a quelli più complessi. La colonna sonora principale è dominata dal suono del pianoforte pop – ma, ad esempio, entrando nella zona di pesca della prima città, si può apprezzare una melodia di chitarra folk.

Anche la storia narrata è altrettanto variegata, ma mai davvero "pesante": ad esempio, ci saranno momenti in cui Nikki, sempre ottimista e dolce, dovrà usare i suoi outfit e le sue abilità nel trucco per aiutare qualcuno a scattare una foto, mentre altri in cui potrebbe vestire i panni di una poliziotta, pronta a interrogare un sospetto coinvolto in una vasta cospirazione.

Questo alternarsi tra momenti leggeri e drammatici non è una novità per la serie Nikki, ma in Infinity Nikki troviamo che funzioni proprio come dovrebbe. Sono stata coinvolta sin dai primi momenti in una storia fantasy a tratti complessa, ma che ha saputo anche essere leggera. Certo, bisogna ricordarsi che si tratta di un gacha – eppure, mi sono divertita e sono rimasta incollata allo schermo per molte ore, prima di stufarmi.

Certo, nella nostra esperienza pre-lancio non è stato tutto oro, però. Purtroppo, abbiamo avuto qualche piccolo imprevisto, qualche bug e problema che ha fatto slittare anche l'uscita del nostro contenuto. Ci sono stati alcuni problemi legati ai server, ai salvataggi, ma anche al suono o al comparto tecnico.

C'è da dire, però, che abbiamo visto molti degli stessi essere corretti durante il corso della nostra avventura subito dopo l'apertura ufficiale dei server. Per fortuna, inoltre, non c'è stato nulla che abbia compromesso completamente l'esperienza di gioco generale. Insomma, c'è qualche affinamento ancora da fare, ma sul fronte tecnico il gioco mantiene la spensieratezza e leggerezza che si fa apprezzare nel gameplay.

Un'esperienza vasta

Quello di Infinity Nikki è un mondo ricco di attività che si sbloccano gradualmente nel corso di decine e decine di ore di gioco. Si parte dalle rovine fuori dalla città, e subito dopo ci ritroviamo a vagare per i campi raccogliendo materiali per il crafting, senza dimenticarsi di passeggiare nella piazza principale e interagire con i vari personaggi.

Presto scopriremo i Whimstars, oggetti speciali sparsi nel mondo che ci permettono di progredire nell’albero delle abilità di Nikki. Alcuni di questi sono semplicemente in posti difficili da raggiungere e richiedono abilità particolari, altri si trovano sotto forma di animali che sarà necessario coccolare con successo; altri ancora sono protetti da nemici da purificare o nascosti dietro puzzle semplici, ma talvolta lunghi da risolvere.

E questo è solo un assaggio: il gioco include anche la raccolta della valuta principale, i Blings, la purificazione dei Dews of Inspiration da scambiare per outfit speciali, o semplicemente l’esplorazione per il puro piacere di farlo.

Infinity Nikki è bravo — oltre che nella moda — nel modo in cui ti invoglia a uscire dai sentieri battuti. Mentre girovagavo per la mappa in tranquillità, mi veniva facile fermarmi ogni momento per curiosare se ci fosse qualcosa nei paraggi. Mi sono persa più di una volta andando a purificare i mostri, accarezzando cavalli, esplorando grotte o semplicemente cercando di capire cosa si potesse realmente fare con ogni vestito in mio possesso.

Niente di sconvolgente, niente di estremamente nuovo, eppure piacevole e l'insieme funziona. Avere piena libertà di agire, senza essere vincolata a livelli è sicuramente divertente, anche se potrebbe essere limitante per gli utenti che hanno necessità di salire continuamente di livello per poter procedere.

Senza alcun impedimento potremo trascorrere ore e ore a correre nell’area iniziale di Florawish o nei campi e nelle grotte circostanti, solo per vedere che cosa si cela nei dintorni. Ci saranno anche nemici, di tanto in tanto, che ci daranno alcune ricompense come nuovi materiali per il crafting. L'approccio comunque è molto libero e saremo anche liberi, però, di non esplorare le zone in maniera così approfondita – anche se, personalmente, l'ho trovata una della parti più interessanti.

Potrete decidere di concentrarvi anche solo semplicemente sulle missioni principali, andando a sbloccare gradualmente i vari elementi presenti in gioco, come la bicicletta. Alcuni oggetti sono legati a luoghi specifici, pertanto sarà necessario raggiungerli prima di ottenerli, ma non sembra esistere un vero e proprio ordine per sbloccarli.

In linea teorica, per esempio, è possibile raggiungere direttamente l'area della mappa dove recuperare la bicicletta. Non ci sono limitazioni, per quello che abbiamo potuto vedere, che impediscano di svolgere le missioni in questo modo e con l'ordine che preferite – il che valorizza il senso di libertà dato dal mondo di gioco.

Oltre all'esplorazione della mappa, è possibile anche navigare nei menù infiniti del titolo. Ci sono molti aspetti migliorabili, oltre ai vestiti: ad esempio, si può migliorare la macchina fotografica di Momo scattando foto di luoghi specifici per riempire un album fotografico. Inizialmente, la modalità foto è piuttosto semplice, ma sbloccando abilità in uno dei tre rami nel menu della fotocamera si aggiungono nuove funzionalità, come filtri e pose, che rendono più divertente sperimentare.

Gratis, ma non tutto

All'interno di Infinity Nikki ci sono molti compiti settimanali che ci consentiranno di ottenere maggiori ricompense. Questo perchè, come altri titoli del genere, nonostante si tratti di un free-to-play, ci sono anche valute acquistabili con i soldi reali.

Dopo un decennio di perfezionamento dei sistemi gacha nei giochi mobile di Nikki, Infold non ha dovuto innovare molto per implementare lo stesso sistema anche in Infinity Nikki.

Di base, ci sono due livelli: uno gratuito che ti offre alcune ricompense, e uno premium che offre qualcosa in più, inclusi outfit speciali e valuta speciale. Le numerose valute presenti in Infinity Nikki sono abbastanza eterogenee.

Il Bling è la valuta principale e può essere facilmente ottenuta raccogliendo cristalli fluttuanti e luminosi presenti nel mondo, o completando missioni. I Diamanti sono la valuta premium, utilizzata per acquistare outfit speciali o per sbloccare i Cristalli Resonite, che vengono poi utilizzati nel gacha per ottenere ulteriori cosmetici.

Spendere uno Shard ti permette di estrarre da un pool di abiti e accessori, con la speranza di ottenere i singoli pezzi che compongono quattro incredibili outfit fantastici da cinque stelle. Infine, lo Stellarite si acquista con soldi reali e può essere usato per comprare Diamanti o altri outfit esclusivi.

Anche se ci sono molte valute, tutte servono a un unico scopo: collezionare il maggior numero possibile di outfit, che siano acquistati con soldi veri o meno. Ed è proprio qui che entrano in gioco le microtransazioni.

Dopo un decennio di perfezionamento dei sistemi gacha nei giochi mobile di Nikki, Infold non ha dovuto innovare molto per implementare lo stesso sistema anche in Infinity Nikki. Spendere soldi veri ti permette di riempire il tuo guardaroba più velocemente – certo, puoi completare un outfit super elegante anche consegnando Dews of Inspiration, ma è un processo molto dispendioso in termini di tempo.

Perché non semplicemente spendere Diamanti in Resonite, o acquistare direttamente l’outfit dei tuoi sogni? Al lancio, l'outfit più costoso costa 2.980 Stellarite, che sono circa 50 euro. Ci sono molti outfit spettacolari gratuiti, ma quelli più belli costano soldi. Che, come avete visto, possono essere molti soldi.

È importante sottolineare, però, che nessuno degli outfit che puoi ottenere tramite pesca o soldi reali è necessario per proseguire con la storia o nell'esplorazione di Infinity Nikki. Gli outfit eleganti possono rendere più facili gli incontri stilistici, ma niente di più. Tuttavia, per quanto ho potuto vedere con la mia esperienza, è possibile vincere anche con gli outfit che si trovano in-game.

In pratica, le microtransazioni sono presenti, ma non sbilanciano l'esperienza di gioco né la spingono necessariamente verso il vostro portafogli.

Insomma, Infinity Nikki è uno di quei giochi free-to-play dove spendere soldi veri non è affatto necessario per goderti l'esperienza. Tuttavia, è vero che alcuni degli outfit più esclusivi e speciali richiedono una notevole quantità di denaro reale per essere ottenuti.

Inoltre, è difficile immaginare come queste meccaniche possano evolversi nel tempo, visto che la copia che ci è stata fornita per la recensione aveva una quantità irrealmente alta di Diamanti e Bling per permettere di testare tutte le funzionalità del gioco.

Tuttavia, anche senza spendere un centesimo, è facile passare molte ore senza annoiarsi – e questo è di certo un punto di forza del gioco.