Logitech Master MX 3, mouse perfetto per i professionisti, oggi con uno sconto del 30%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 5 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il mouse Logitech MX Master 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 89,99€, rispetto agli usuali 129,99€ di listino, per un risparmio reale di 40€ e uno sconto del 30,77%.

Logitech MX Master 3 è un mouse ideale per professionisti ed utenti esperti. Questo dispositivo offre il massimo dell'efficienza grazie a Logitech Flow, permettendo il controllo simultaneo di fino a tre computer e il trasferimento fluido di contenuti tra di essi.

Il mouse Logitech MX Master 3 è dotato di un sensore di precisione da 4.000 DPI, garantendo un tracciamento preciso su quasi tutte le superfici, inclusi i tavoli in vetro. Un aspetto di spicco del mouse Logitech MX Master 3 è la sua efficiente funzione di ricarica: in soli tre minuti, il mouse si carica per un'intera giornata di lavoro, mentre una carica completa dura oltre 70 giorni.

Infine, il design ergonomico del mouse Logitech MX Master 3 assicura comfort durante l'uso, con una forma che sostiene perfettamente mano e polso. I pulsanti e lo scroller sono strategicamente posizionati, rendendo il movimento del mouse uniforme e preciso.

