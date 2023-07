Logitech G600, mouse gaming ideale per gli MMO, con il 27% di sconto!

Se amate gli MMO e state cercando di portare la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello, abbiamo la risposta ai vostri desideri: il mouse gaming Logitech G600, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo davvero imperdibile.

Infatti, potete portarvi a casa il mouse gaming Logitech G600 a soli 59,10€, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 21,55€ sul prezzo consigliato di 80,65€.

Il mouse gaming Logitech G600 è stato progettato appositamente per i giocatori più esigenti amano i giochi MMO. Dotato di ben 20 pulsanti programmabili, tra cui un pannello laterale con 12 pulsanti pensato per fornire un controllo senza precedenti durante le sessioni di gioco, il mouse Logitech G600 è caratterizzato da un sensore laser di alta precisione fino a 1.200 DPI che garantisce la massima reattività e accuratezza, consentendo di eseguire movimenti rapidi e precisi. Inoltre, è possibile regolare la risoluzione del sensore, per adattarlo alle proprie esigenze di gioco.

Un'altra caratteristica distintiva del mouse gaming Logitech G600 è la sua illuminazione RGB personalizzabile, che permette di assegnare un colore diverso a ciascun profilo di gioco e a ciascun comando. Così, potrete riconoscere immediatamente le funzioni dei diversi pulsanti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Infine, il design ergonomico del mouse gaming Logitech G600 assicura un comfort ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

