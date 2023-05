Logitech G432, ottime cuffie gaming, con uno sconto del 48%!

Siete alla ricerca di cuffie gaming di qualità a buon prezzo? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, tra le offerte attualmente attive sul noto portale e-commerce Amazon trovate quella inerente alle cuffie gaming Logitech G432, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49€, rispetto agli usuali 94,99€ di listino, con uno sconto del 48% e un risparmio reale di quasi 46€.

Le cuffie gaming Logitech G432, grazie ai loro altoparlanti da 50 mm, offrono un audio potente ricco di dettagli, permettendo di immergervi completamente nell'azione di gioco. Queste cuffie, in virtù della tecnologia DTS:X 2.0, forniscono un suono surround avvolgente che vi permetterà di rilevare i nemici con precisione, indipendentemente da dove si trovino.

Il design ergonomico delle cuffie gaming Logitech G432 assicura comfort ottimale durante le sessioni di gioco prolungate. Le padiglie per le orecchie e il fascione per la testa sono realizzati in morbida similpelle, che allevia la pressione sulle orecchie e sulla testa.

Le cuffie gaming Logitech G432 includono un microfono da 6 mm con funzione di disattivazione flip-to-mute, che garantisce una comunicazione limpida e chiara con i vostri compagni di gioco. Il controllo del volume è semplice e intuitivo, poiché può essere regolato direttamente sulla cuffia.

