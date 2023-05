Logitech G Cloud: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono stati aperti i preorder di Logitech G Cloud, soluzione ideale per tutti gli appassionati di giochi in cloud. Questa console portatile consente di giocare a centinaia di videogiochi AAA con una risoluzione fino a 1080p a 60fps, senza la necessità di download o upgrade hardware: basta avere una connessione Wi-Fi e un abbonamento a un servizio di cloud gaming.

Logitech G Cloud offre un'ampia scelta di servizi di cloud gaming, grazie all'integrazione con Xbox Cloud Gaming (Beta) e NVIDIA GeForce NOW. È inoltre possibile accedere a ulteriori servizi cloud tramite l'app Google Play Store.

Nonostante le sue numerose funzioni, Logitech G Cloud è incredibilmente portatile: ha un peso di soli 463 g e una batteria che dura oltre 12 ore, permettendo di giocare comodamente per tutto il giorno. Il design ergonomico di Logitech G Cloud include opzioni che possono competere con altri controller per console, come il feedback aptico, il giroscopio e i controlli rimappabili. Per maggiori informazioni inerenti al prodotto, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.

Logitech G Cloud sarà lanciato il 22 maggio 2023 al prezzo di 369,99€. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.