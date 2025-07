La News in un minuto

I licenziamenti di Xbox e i tagli di Microsoft hanno causato gravi conseguenze per Romero Games, lo studio fondato dal leggendario game designer John Romero. Il team stava collaborando con Microsoft per lo sviluppo di uno sparatutto in prima persona in Unreal Engine 5, ma improvvisamente si è ritrovato senza fondi. Secondo fonti anonime, lo studio sarebbe stato completamente chiuso, con tutti i dipendenti rimasti senza lavoro.