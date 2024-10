Dragon Ball: Sparking! Zero, 500 dollari (in buoni Steam) a chi lo modificherà

Dragon Ball: Sparking! Zero è stato lanciato oggi, riportando in auge la serie Budokai Tenkaichi dopo 17 anni.

Il nuovo picchiaduro di Bandai Namco (che trovate su Amazon) era particolarmente atteso e si è dimostrato «il gioco definitivo per ogni fan di Dragon Ball», come vi ha spiegato a chiare lettere il nostro Silvio Mazzitelli nella recensione dedicata.

Advertisement

I fan sono ovviamente al settimo cielo (con un roster di 182 personaggi, chi può biasimarli), ma la community non vede l'ora di andare oltre (via The Gamer).

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Un fan del forum Video Game Mods ha messo in palio 500 dollari in buoni Steam che andranno alla prima persona che creerà e caricherà strumenti di modding sul sito web dedicato a Sparking! Zero.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Secondo l'amministratore Zenin, il premio in denaro sarà assegnato a chiunque crei strumenti di modding che “consentano di inserire risorse personalizzate nel gioco”.

I primi 50 modder che utilizzeranno gli strumenti riceveranno anche un buono da 10 dollari ciascuno.

La community ha avuto 30 giorni di tempo per mettere insieme il kit e il pagamento arriverà 60 giorni dopo il rilascio, in modo che gli strumenti e le mod caricate possano essere testati e verificati.

Chiunque vinca riceverà una mail con la richiesta del proprio SteamID per l'invio dei voucher. Non male, no?

Sebbene non esistano ancora strumenti di mod ufficiali, dato che il gioco non è ancora stato lanciato, ci sono già alcune creazioni interessanti in giro.

La più notevole è quella del modder "SaitsuMD", che ha già rasato Kakarot «attaccando chirurgicamente la testa calva di Vegeta a quella di Goku con del nastro adesivo».

È inquietante, ma potete scaricarlo subito da Game Banana se volete (trovate poco sopra il risultato finale).

Ricordiamo in ogni caso che Dragon Ball Sparking! Zero si è già rivelato un incredibile bestseller sia su console che su PC.