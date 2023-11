Lo spin-off gratis di un prossimo gioco PS5 è disponibile

Vi ricorderete sicuramente di Phantom Blade Zero: è stato uno degli annunci più interessanti del PlayStation Showcase di maggio 2023, un gioco di ruolo d'azione realmente promettente in uscita prossimamente.

Ora, come riportato anche da PushSquare, lo sviluppatore S-GAME ha rilasciato lo spin-off a scorrimento laterale free-to-play (ossia gratis), Phantom Blade Executioners, su PS5.

Disponibile per il download da ora, il titolo è descritto come un «gioco d'azione dal ritmo incalzante» e promette una «ricca trama di avventure di kung-fu».

La descrizione aggiunge: «Proprio come in un film di kung-fu, vi troverete spesso ad affrontare più avversari che non vi daranno tregua. Schivate, parate, saltate fuori dal pericolo, create un'apertura per sferrare un torrente di colpi letali».

Il tutto prosegue: «Costruisci un vasto arsenale di mosse di kung-fu e coreografale in sequenze che si adattano perfettamente al tuo stile di gioco con il sistema Combo Chain, introdotto per ridurre la necessità di schiacciare eccessivamente i tasti o memorizzare liste di mosse lunghissime. Esplora e trova la tua nicchia!».

Il titolo è accompagnato da varie microtransazioni su PS Store e, come è facile prevedere, è monetizzato da un sistema di gacha, cosa che farà storcere il naso a molti.

Tuttavia, lo stile artistico generale e il gameplay vibrante andranno di pari passo agli ovvi collegamenti con il ben più grande Phantom Blade Zero. Insomma, considerando la sua natura gratuita, Phantom Blade Executioners è sicuramente un titolo da provare.

