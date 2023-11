PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è una grande trilogia

Questa settimana PlayStation Store ha deciso di non proporre nuove promozioni speciali su tantissimi giochi, confermando invece le generose offerte già presenti: tuttavia, per i fan dei giochi stealth, c'è un nuovo sconto settimanale che vale sicuramente la pena di tenere d'occhio.

Il negozio digitale per le console Sony ha infatti deciso di selezionare, solo per questa settimana, Hitman World of Assassination come nuovo gioco in sconto: si tratta dell'edizione completa della saga dell'Agente 47, con tutti i contenuti della trilogia (lo trovate anche su Amazon, se preferite la copia fisica).

IO Interactive ha infatti deciso di proporre tutte le missioni della trilogia in un unico prodotto, così da permettere ai suoi utenti di godersi più facilmente l'esperienza completa: grazie alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store, potete acquistare World of Assassination a soli 27,99€, grazie allo sconto del 60%.

Significa che potete approfittare di un risparmio di ben 42 euro rispetto al prezzo consigliato di 69,99€: un'offerta che i fan dell'Agente 47 non dovrebbero dunque lasciarsi scappare.

PlayStation Store vi permetterà anche di acquistare con il 30% di sconto tutti i contenuti aggiuntivi: Deluxe Pack, Makeshift Pack, Sarajevo Six Campaign Pack, Street Art Pack e Trinity Pack.

Potete trovare tutti i dettagli della promozione al seguente indirizzo, ma vi consigliamo di affrettarvi: l'offerta settimanale di Hitman World of Assassination terminerà il 9 novembre alle ore 00:59.

Se siete invece in cerca di ulteriori offerte su PlayStation Store, vi ricordiamo che sono ancora disponibili le selezioni essenziali fino al 95%, con tantissimi titoli imperdibili da non lasciarvi scappare.

Per aiutarvi nella scelta del vostro prossimo gioco, senza dover alleggerire eccessivamente il portafogli, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi disponibili a meno di 20 euro. Se volete risparmiare ancora di più, tra questi c'è perfino un soulslike 2D a meno di 1 euro.