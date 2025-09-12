Manca ormai meno di un mese al debutto di Little Nightmares 3 (lo abbiamo provato), ma i fan potrebbero avere presto l’occasione di provarlo in anteprima. Secondo un leak emerso in rete, infatti, una demo gratuita per PS5 sarebbe in arrivo già la prossima settimana, precisamente mercoledì 17 settembre 2025.

Il dettaglio è stato notato dall’utente Reddit Thegoodgamer32, che ha condiviso uno screenshot proveniente dalla trascrizione automatica di un video YouTube dedicato al gioco. Nel testo compariva un riferimento esplicito alla demo, che avrebbe così svelato in anticipo i piani di Bandai Namco e Supermassive Games. Al momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale, ma la fonte ha già acceso l’entusiasmo della community.

Little Nightmares 3 è il nuovo capitolo della serie horror iniziata da Tarsier Studios e ora affidata alle mani di Supermassive Games, team noto per esperienze narrative come Until Dawn e The Quarry.

Il gioco è atteso per il mese di ottobre su PS5, PS4 e altre piattaforme, ma non è ancora chiaro se la demo verrà resa disponibile anche su last-gen. Alcuni publisher, infatti, scelgono di limitare le versioni di prova alle console più recenti, e per avere certezze sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale.

Non sarebbe comunque una sorpresa se il leak si rivelasse accurato, già i primi due episodi della serie, Little Nightmares e Little Nightmares II, avevano ricevuto una demo gratuita sul PlayStation Store, permettendo ai giocatori di testare le atmosfere cupe e disturbanti prima del lancio.

Ripetere la formula anche con il terzo capitolo appare quindi una scelta logica per promuovere un brand che, negli anni, ha conquistato un pubblico sempre più ampio.

L’arrivo di una demo consentirebbe non solo di provare in anticipo il gameplay, ma anche di alimentare ulteriormente l’hype attorno a un titolo che promette di ampliare l’universo di Little Nightmares con nuovi scenari e inediti protagonisti. In particolare, Supermassive ha confermato che il gioco sarà interamente giocabile in cooperativa online, una novità significativa rispetto al passato, capace di aprire a nuove dinamiche horror condivise.

Se il leak verrà confermato, il 17 settembre segnerà dunque l’occasione ideale per scoprire cosa attende gli appassionati all’interno di questo incubo surreale, in attesa della release completa prevista per ottobre.