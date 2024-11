L'Italia è protagonista di... Steam!

Praticamente tutti i weekend, Steam ospita delle iniziative legate ad alcune nicchie del mercato videoludico, che si tratti di sconti dedicati o di una vetrina: da quella dedicata al singolo publisher ai weekend dei giochi di ruolo o dei giochi giapponesi, il catalogo digitale di Valve molto amato dai giocatori PC ha dato spazio a tante realtà diverse.

E, questa volta, tocca ai videogiocatori italiani, che sono protagonisti di Games in Italy – dal 21 al 25 novembre.

Accedendo a uno specifico hub proposto da Steam, realizzato in collaborazione con IIDEA (l'ente di settore per l'Italia), è possibile sfogliare una ricca vetrina di produzioni videoludiche made in Italy – grandi e piccine –, che vengono introdotte così:

«L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per l’arte, il cibo, la bellezza naturale, le automobili e la moda, ma la creatività del nostro Paese si esprime anche in molti videogiochi, con un’industria in crescita e produzioni sempre più ambiziose. Scopri la diversità della scena videoludica italiana con la quarta edizione di Games in Italy, la promozione esclusiva dedicata ai titoli italiani! Questo evento speciale celebra l’eccellenza e la creatività dei videogiochi italiani, con titoli di ogni genere che ti trasporteranno in mondi mozzafiato, storie avvincenti e sfide uniche. Dall’azione frenetica alle avventure immersive, i giochi creati dai nostri team di sviluppo sono pronti a sorprenderti. Sostieni la comunità locale, approfitta di sconti imperdibili e trova il prossimo titolo da aggiungere alla tua collezione. Divertiti ed esplora il mondo dei giochi Made in Italy!».

I giochi coinvolti nelle promozioni speciali sono diversi, e alcuni con anche delle percentuali di sconto interessanti, o lanciati da pochissimo.

Tra questi, ad esempio, potete trovare:

La selezione è davvero ampia e se state cercando un gioco italiano da supportare e che possa divertirvi nel corso del weekend, potete vedere la vetrina Games in Italy direttamente su Steam.

Qualche tempo fa abbiamo anche chiacchierato in prima persona con IIDEA per capire l'evoluzione e le prospettive dell'industria italiana dei videogiochi, che sta vivendo importanti evoluzioni e cerca di ritagliarsi sempre più un posto tutto suo.

Per capire chi sono invece i videogiocatori italiani, e non solo chi sono coloro che li sviluppano, vi raccomandiamo la lettura del report sull'anno 2023.