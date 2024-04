Chi sono i videogiocatori italiani e a cosa giocano?

2,3 miliardi di euro. È questo l'ammontare del giro d'affari dei videogiochi in Italia, con un incremento del +5% nel 2023 rispetto a quanto era stato fatto registrare nel 2022.

A segnalarlo è il report annuale di IIDEA, l'associazione di settore che ha pubblicato in queste ore la sua analisi legata proprio all'industria videoludica nel nostro Paese, fornendo delle statistiche interessanti sia sulle dimensioni del mercato, sia su quali siano i giochi preferiti dai giocatori italiani. E, perché no, anche per capire chi sono a tutti gli effetti, i videogiocatori italiani.

Advertisement

Intanto, «il risultato conferma lo stato di salute del mercato, nonostante un contesto macroeconomico non facile, e posiziona il nostro Paese nella top 5 dei mercati europei» sottolinea IIDEA, in merito al giro d'affari nel nostro Paese.

Il mercato dei videogiochi in Italia

A farsi notare con una impennata è soprattutto il mercato degli hardware (ossia componenti fisici che servono per giocare, come PC e console), che è quello che vede i suoi dati incrementare senza precedenti: +63% rispetto al giro d'affari del 2022, complice anche la disponibilità ormai capillare delle console di nuova generazione, che erano rimaste lungamente introvabili fino a qualche mese fa.

La vendita di hardware ha così smosso in Italia nel 2023 665,23 milioni di euro, ossia il 29% del giro d'affari totale. In particolare, gli italiani hanno speso 487 milioni di euro per hardware come le console (+70% anno su anno), mentre 178 milioni di euro sono stati spesi per accessori da gioco (controller, volanti e via dicendo).

In decrescita invece il giro d'affari legato alla vendita di software (ossia i giochi veri e propri), che vede una flessione del -8% rispetto al 2022, ma rappresenta comunque il 71% del giro d'affari totale (1.642,49 milioni di euro, per gli amanti dei numeri).

Decrescono le vendite sia in formato fisico che digitale: i videogiochi digitali hanno comunque rappresentato il 36% delle entrate totali, con 599 milioni (-21% rispetto al 2022). Il 16% del mercato software è stato invece smosso dalle vendite di videogiochi fisici, pari a 264 milioni di euro (-6% rispetto ai dati del 2022).

A dominare sono le app per smartphone e tablet: rappresentano il 47% del totale, con 780 milioni di euro, +4% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda l'acquisto di nuovi videogiochi, i dati parlano di un giro da 557 milioni di euro (+6% rispetto al 2022), di cui il 54% è in digitale e ben il 46% è di copie pacchettizzate.

Calano gli acquisti in-game: nel 2023, gli italiani hanno speso "solo" 285 milioni di euro tra DLC, abbonamenti e servizi online, addirittura un -42% rispetto al 2022.

I videogiochi più giocati in Italia

La classifica dei 10 videogiochi più comprati in Italia nel 2023, e quindi più diffusi e giocati, ha ben poche sorprese, come potete vedere voi stessi di seguito:

EA Sports FC 24 (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros.) Call of Duty: Modern Warfare III (Activision) Marvel's Spider-Man 2 (Sony Interactive Entertainment) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) Diablo IV (Blizzard) F1 23 (EA) Assassin's Creed Mirage (Ubisoft) Resident Evil 4 (Capcom)

La classifica include sia copia fisiche che digitali, a eccezione che per i giochi Nintendo (di cui non sono presenti i dati delle vendite digitali su eShop).

Ma chi sono i videogiocatori in Italia?

Appurato come spendiamo i nostri soldi, e per giocare a cosa, il report di IIDEA risponde anche alla domanda su chi sono i videogiocatori in Italia?

Parliamo di 13 milioni di persone (-8% rispetto al 2022), ossia del 31% della popolazione totale tra i 6 e i 64 anni, con una età media di 30 anni. Di questi, 9,5 milioni giocano almeno una volta a settimana (73%), 2,2 milioni almeno una volta al mese (17%), 1,3 milioni giocano meno di frequente (10%).

Il 61% è costituito da uomini (8 milioni di giocatori), il 38% da donne (4,9 milioni). L'età media degli uomini è di 30 anni, delle donne di 31. 0,1 milioni sono invece persone non binarie – ed è la prima volta che il dato viene inserito nei report di IIDEA.



Sfatato anche il mito duro a morire dei videogiochi come hobby prettamente infantile: il 69,6% dei giocatori italiani ha più di 18 anni, mentre il 30,4% ha un'età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Il tempo di gioco medio, che aveva conosciuto un boom negli anni interessati dalla quarantena, ora si attesa su 6,53 ore medie a settimana (lo scorso anno furono 7,52, nel 2021 invece 8,67).

Su cosa giochiamo (e a che tipo di giochi)?

Secondo le rilevazioni di IIDEA:

Gioca su mobile il 71% dei giocatori, 9,2 milioni di persone;

il 71% dei giocatori, 9,2 milioni di persone; Gioca su console il 42% dei giocatori, 5,6 milioni di persone;

il 42% dei giocatori, 5,6 milioni di persone; Gioca su PC il 35% dei giocatori, 4,6 milioni di persone.

Le console sono quindi ancora più comuni del PC in Italia, mentre gli smartphone hanno ovviamente dati altissimi – coinvolgendo sia chi magari non conosce le console, sia chi frequenta più abitualmente l'ambiente videoludico e vuole concedersi anche una partitina su mobile.

I generi più popolari sono invece (in ordine decrescente per diffusione):

Su PC : strategici, shooter, sportivi

: strategici, shooter, sportivi Su console : sportivi, racing, shooter

: sportivi, racing, shooter Su mobile: puzzle, trivia, strategici/giochi di ruolo.

Infine, è interessante notare che i videogiochi venduti nel 2023 in Italia sono stati così suddivisi secondo il PEGI (l'ente che indica l'età ideale per la loro fruizione, in base ai contenuti:

PEGI 3 (33,1% del totale) PEGI 18 (21,4%) PEGI 7 (18,6%) PEGI 12 (15,6%) PEGI 16 (10,9%) No PEGI (0,3%).

Potete approfondire l'argomento e conoscere ulteriori dati dando un'occhiata al sito ufficiale di IIDEA, dove trovate il report integrale.