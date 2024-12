L'intro di Suikoden 2 è epica oggi come ieri

Konami continua a mantenere alta l’attenzione sul ritorno di una delle saghe JRPG più amate di sempre. La collezione Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, prevista per il 2025, è uno dei progetti più attesi dai fan dei giochi di ruolo giapponesi.

La data di uscita è fissata per marzo, ma già oggi i fan possono gustarsi un assaggio di ciò che li aspetta (e che potete preordinare su Amazon).

Konami ha infatti rilasciato la sequenza introduttiva di Suikoden II HD Remaster: Dunan Unification War, un video epico che cattura l’essenza del secondo capitolo della saga (via MNN).

L'opening, che trovate poco sotto, combina una colonna sonora emozionante e immagini che richiamano lo stile artistico originale, migliorato grazie a una rimasterizzazione che esalta i dettagli grafici e sonori, rendendo il tutto perfetto per il pubblico moderno senza tradire le radici nostalgiche dei giocatori di lunga data.

Ricordiamo che la collezione includerà entrambi i capitoli originali di Suikoden, aggiornati con migliorie grafiche e funzionalità moderne.

Tra queste, troviamo sprite e ambientazioni rimasterizzate, che mantengono il fascino del pixel art originale, un audio più pulito e coinvolgente che valorizza la leggendaria colonna sonora della serie e opzioni come il salvataggio rapido e la possibilità di velocizzare i combattimenti, ideali per adattarsi agli standard di gioco odierni.



Per molti appassionati, Suikoden II rappresenta il punto più alto della serie. La storia ruota intorno alla guerra di unificazione di Dunan, un conflitto epico che vede protagonisti personaggi indimenticabili e temi di tradimento, amicizia e lotta per la libertà.

La narrazione matura, combinata con un cast di oltre 100 personaggi reclutabili, lo ha reso un vero cult per gli amanti del genere.

L’opening appena rilasciata mette in mostra molti dei protagonisti e anticipa alcune delle battaglie più iconiche del gioco, accompagnate dalla musica orchestrale che tanti fan associano alla saga.

Konami punta sul fattore nostalgia per conquistare sia i veterani sia una nuova generazione di giocatori. La scelta di marzo come periodo di lancio sembra strategica: lontano dalle congestioni natalizie, ma abbastanza presto per lasciare un segno nel primo trimestre dell’anno.

Non resta che attendere marzo per vivere di nuovo l’epopea di Suikoden, questa volta in alta definizione (e in edizione fisica).

