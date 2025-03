Life is Strange vince premi ma nessuno li ritira: «Ovvio, siamo stati tutti licenziati»

La situazione lavorativa nel mondo dei videogiochi assume sfumature sempre più surreali, dopo il caso di Life is Strange: Double Exposure ai GDC Awards.

Come riporta PC Gamer, infatti, il titolo di Square Enix ha vinto un riconoscimento durante la manifestazione ma nessuno l'ha ritirato sul palco.

Il motivo è emerso alcune ore dopo l'evento, ed è tristemente semplice: l'intero team autore di Life is Strange Double Exposure è stato licenziato.

Quando Life is Strange: Double Exposure è stato annunciato vincitore del Social Impact Award ai GDC Awards 2024, nessuno è salito sul palco per ritirare il premio. Come potete vedere dal frammento di video qui sotto, la situazione è stata abbastanza desolante:

Life is Strange: Double Exposure è stato l'unico videogioco vincitore di un premio a non avere nessun esponente per ritirarlo, neanche un dirigente o qualcuno di Square Enix.

Tra le prime a spiegarne il motivo è stata Elizabeth Ballou, ex narrative designer e scrittrice presso Deck Nine, che tramite social ha spiegato l'amara verità:

«È ovvio che nessuno fosse presente per accettare il premio GDCA vinto da Double Exposure, perché siamo stati tutti licenziati. (Non dispiacetevi per me, sono molto fortunata e ora lavoro su BitLife e lo adoro).»

L'ex-sviluppatrice spiega che potrebbe esserci stato un possibile errore di comunicazione tra la manifestazione e il team. «Molti di noi sono al GDC», spiega Ballout: «ma non sapevamo nemmeno di essere stati nominati, quindi nessuno era pronto ad accettare alcunché.»

Ballou ha lavorato presso Deck Nine per quasi due anni prima di essere coinvolta nella prima ondata di licenziamenti che ha colpito lo studio a febbraio 2024.

La situazione si è ulteriormente aggravata con una seconda ondata di tagli a dicembre, sufficientemente consistente da determinare questa situazione paradossale in cui non c'è più nessuno in grado di poter celebrare i successi di Double Exposure. Per altro si tratta dei pochissimi successi ricevuti dal gioco, perché è stato un fallimento evidente per Square Enix al punto di causare gravi perdite finanziarie.