Il nuovo Life is Strange è un flop: «Gravi perdite» per Square Enix

Life is Strange: Double Exposure non è riuscito a replicare il successo della prima avventura di Max Caufield, nonostante ci fossero grandi aspettative del pubblico e della critica.

L'ultima produzione di Deck Nine ha infatti deluso profondamente gli appassionati: nella recensione dedicata, il nostro Valentino Cinefra aveva infatti sottolineato che Double Exposure soccombe «sotto il peso delle sue ambizioni, tradendo in parte l’identità di Life is Strange».

Un giudizio evidentemente condiviso anche dalla maggior parte dei fan, al punto che non molto tempo fa Square Enix aveva avviato un sondaggio per comprendere come mai i fan siano rimasti così delusi e ci sia davvero un futuro per la serie.

La sensazione, insomma, è che le vendite non fossero andate affatto bene, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: come segnalato da TheGamer, Square Enix ha infatti pubblicato gli ultimi risultati commerciali del gruppo, senza però fornire dati specifici relativi alle vendite di Life is Strange Double Exposure (lo trovate scontato su Amazon, se volete dargli fiducia).

Tuttavia, secondo quanto riportato dall'analista di Toyo Securities, Hideki Yasuda, Life is Strange: Double Exposure avrebbe causato «gravi perdite» per il publisher giapponese, compensate solo parzialmente dalle vendite più positive rispetto al previsto per il remake di Dragon Quest 3.

Considerando che la produzione anticipava anche il possibile ritorno della protagonista Max Caufield in nuove avventure, le scarse vendite di Double Exposure accendono inevitabilmente un interrogativo su quello che sarà il destino della serie.

Solo il tempo ci dirà se Square Enix avrà voglia di osare ancora con la storica protagonista, se tentare nuove strade — come già accaduto per l'eccellente True Colors — o addirittura decidere di abbandonare l'IP, ma questo flop commerciale non ci lascia certo ottimisti.

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena scopriremo tutti i piani di Square Enix per il futuro della saga, ricordandovi che proprio da poche settimane ha festeggiato il suo decimo anniversario.