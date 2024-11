Life is Strange: Double Exposure arriva su Nintendo Switch: brutte notizie per l'edizione fisica

Life is Strange: Double Exposure continua ad espandere la narrazione di Max su tutte le piattaforme possibili, con la versione Nintendo Switch che si prepara all'uscita e si mostra per la prima volta in video.

Il titolo ha fatto discutere molto i fan dopo la sua uscita, con delle valutazioni altalenanti da parte della critica e il pubblico che non è stato convinto allo stesso modo del ritorno di Max Caufield firmato da Don't Nod.

E tra poco potranno dire la loro anche i giocatori su Nintendo Switch. Tra davvero poco perché, almeno in edizione digitale, Life is Strange: Double Exposure sarà presente sulla console Nintendo a partire da domani.

Come annunciato direttamente da Square Enix con un trailer che lo mostra in azione, Double Exposure arriva il 19 novembre in digital delivery su Nintendo Switch.

Tuttavia ci sarà da attendere per chi non vuole avere la nuova storia di Max solo nella libreria digitale.

Per chi preferisce le edizioni fisiche, il gioco arriverà sugli scaffali il 28 gennaio 2025, con la possibilità di preordinarlo sin da ora attraverso tutte le piattaforme.

Inoltre, una speciale versione SteelBook sarà disponibile presso rivenditori selezionati, ma solo fino a esaurimento scorte.

Come capitato agli altri episodi della serie, quindi, anche Double Exposure su Switch avrà due release differenti tra digitale e fisico.

Il titolo farà discutere non per questo però, perché anche nella nostra analisi non siamo stati molto convinti di come è stato gestito il ritorno di questo amato personaggio.

Nella nostra recensione, infatti, abbiamo detto che «Deck Nine ha costruito un’avventura coinvolgente, pregevole dal punto di vista tecnico e registico, che evolve con soluzioni da manuale per poi soccombere sotto il peso delle sue ambizioni, tradendo in parte l’identità di Life is Strange.»

