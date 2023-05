Life Is Strange Arcaday Bay Collection al prezzo più basso di sempre!

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Life Is Strange Arcadia Bay Collection per Nintendo Switch, che attualmente potete portarvi a casa a soli 24,98€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di 15€.

Life is Strange Arcadia Bay Collection include le versioni rimasterizzate di "Life is Strange" e "Life is Strange: Before the Storm" per Nintendo Switch.

I giochi seguono le avventure di Maxine "Max" Caulfield, una ragazza di 18 anni con la capacità di riavvolgere il tempo, e della sua amica Chloe Price. Le loro storie si svolgono nella pittoresca località balneare di Arcadia Bay, nell'Oregon, un luogo che nasconde molti segreti.

I titoli remasterizzati presenti nella collezione offrono una grafica migliorata e animazioni dei personaggi ottimizzate, incluso il motion capture facciale. Inoltre, i puzzle sono stati aggiornati e rifiniti per una migliore esperienza di gioco.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "i primi due capitoli di Life is Strange sono da ora disponibili anche su Nintendo Switch in una veste estetica leggermente rinnovata, con grafica e animazioni rimasterizzate ma con i personaggi - e le storie - che hanno appassionato una legione di videogiocatori ormai molti anni fa".

