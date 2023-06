Lies Of P Deluxe Edition: prenotala ora su Gamestop

In uscita il prossimo 19 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, Lies Of P è un nuovo soulslike che ha la sua fonte di ispirazione in un luogo inaspettato: le vicende narrate in Le avventure di Pinocchio. Finalmente, sono stati aperti i preorder della splendida Deluxe Edition del titolo, ora prenotabile sul portale di Gamestop!

All'interno della Deluxe Edition troverete:

Vestiti del burattino dispettoso

Cappello da sfilata del burattino dispettoso

Cappotto esclusivo del grande Venigni

Occhiali del grande Venigni

Maschera indossata da chi si prepara per il festival

Tome-inspired Collector’s Box

SteelBook Limited Edition

Artbook con copertina rigida & colonna sonora originale

Gioco base

La prenotazione di questa splendida edizione è consentita, al momento, solo ai membri GS Pro Club di Gamestop. Ricordiamo che l'abbonamento a questo servizio permette di avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere sulle proprie passioni, che vanno dal cibo all’intrattenimento e al tempo libero. Inoltre, gli iscritti a GS Pro Club, hanno anche vantaggi sul fronte dei videogiochi: si parla di eventi esclusivi presso i rivenditori, il 10% di valutazione extra sull’usato, accesso prioritario alle Limited Edition (come in questo caso) e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

