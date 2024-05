Licenziato anche il director di Horizon: Call of the Mountain

I licenziamenti svelati da PlayStation qualche tempo fa si stanno concretizzando in questo periodo.

Apprendiamo, direttamente dal suo profilo Twitter, che anche il director del recente Horizon: Call of the Mountain è stato dichiarato "ridondante" all'interno del team Firesprite, motivo per cui il suo rapporto di lavoro con la software house è terminato.

«Sono stati mesi difficili questi ultimi» scrive Alex Barnes nel suo profilo, «grazie a tutti coloro che hanno continuato ad aiutarsi a vicenda in mezzo a tutto questo, siete stati incredibili».

Horizon: Call of the Mountain aveva avuto sulle spalle il peso di provare a farsi trascinatore di PlayStation VR 2, un prodotto in cui però ancora oggi sembra credere davvero poco perfino la stessa PlayStation.

Di recente, Firesprite era salita al centro della ribalta anche per indiscrezioni su un ambiente di lavoro tossico e discriminatorio, ma non ci è dato sapere se e come queste abbiano influenzato le decisioni in termini di licenziamenti.

Auguriamo in ogni caso a tutti gli sviluppatori che hanno perso il lavoro di trovare presto un nuovo impiego.