Licenziamenti per il team che ha collaborato a Halo e Call of Duty

Certain Affinity, uno sviluppatore indipendente di videogiochi noto per aver collaborato a franchise come Call of Duty e Halo, ha licenziato un numero significativo di lavoratori, ultimo caso - l'ennesimo - nell'industria dei videogiochi.

In un post sul blog (via GameSpot), l'amministratore delegato Max Hoberman ha dichiarato che l'industria dei videogiochi ha affrontato «sfide senza precedenti» negli ultimi 12 mesi e Certain Affinity non è immune da questi problemi.

In risposta, Certain Affinity sta licenziando 25 dipendenti con sede negli Stati Uniti. Hoberman ha dichiarato che la maggior parte dei lavoratori interessati fa parte di team che si occupano di operazioni commerciali.

Il sito web di Certain Affinity riporta che l'azienda ha circa 250 dipendenti, quindi 25 licenziamenti corrispondono a circa il 10% dell'azienda.

Questa percentuale potrebbe non essere accurata, dato che Certain Affinity opera anche in Canada, né sappiamo quando il sito web sia stato aggiornato l'ultima volta.

Si tratta del primo licenziamento di massa nei 17 anni di storia di Certain Affinity. Per spiegare i tagli, Hoberman ha detto che l'elemento "più significativo" è stato il "rallentamento del settore" dei finanziamenti per il tipo di lavoro svolto da Certain Affinity, che include il co-sviluppo.

Inoltre, gli investitori di terze parti si stanno dimostrando "riluttanti" a finanziare giochi e società di videogiochi, e questo ha reso «eccezionalmente difficile firmare nuovi lavori o assicurarsi altre forme di finanziamento».

I dipendenti di Certain Affinity riceveranno l'indennità di licenziamento e i sussidi. Inoltre, coloro che sono stati licenziati hanno ottenuto la "portabilità" dei premi in azioni maturati, in modo che i dipendenti colpiti possano ancora raccogliere i frutti del loro lavoro.

«Abbiamo costruito una cultura straordinaria in cui tutti ci uniamo per sostenerci a vicenda nei momenti di bisogno. Vi chiediamo comprensione e pazienza mentre affrontiamo questo evento senza precedenti. Grazie», ha dichiarato Hoberman.

Con sede ad Austin, in Texas, Certain Affinity ha lavorato a grandi franchise come Call of Duty, Halo, Mafia, Doom, World of Tanks, Hogwarts Legacy e altri ancora.

Lo studio ha realizzato anche giochi propri, tra cui Age of Booty e Crimson Alliance, oltre a un FPS attualmente in lavorazione noto con il nome in codice di Project Loro.

Il 2024 è stato un altro anno difficile per gli sviluppatori di videogiochi, con oltre 8.000 licenziamenti nell'industria dei videogiochi.

Solo nelle scorse ore SEGA ha lasciato a casa 240 dipendenti e venduto Relic Entertainment, che torna a essere uno studio indipendente.

Senza contare anche, tra i casi più recenti, PlayStation e i 900 posti di lavoro persi.

