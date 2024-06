Licenziamenti di massa annunciati per Avalanche, autori di Just Cause

Non passa una settimana senza che arrivi un annuncio di una serie di licenziamenti nel mondo dei videogiochi, e stavolta tocca ad Avalanche, autori di Just Cause, che saranno colpiti dagli ormai troppo frequenti tagli alla forza lavoro.

Come riporta Gamedeveloper, Avalanche Studios Group ha chiuso i suoi studi a New York e Montreal e ha licenziato 50 dipendenti.

In una breve dichiarazione sul sito ufficiale, Avalanche ha affermato che i licenziamenti avranno un impatto su circa il 9% dei dipendenti in tutto il mondo.

«Si tratta di una decisione eccezionalmente difficile, ma riteniamo che sia necessaria per garantire un futuro stabile e sostenibile all'azienda», ha scritto l'azienda:

«Il nostro obiettivo ora è supportare tutti gli Avalanchers in questo momento difficile. Siamo grati per il prezioso contributo di coloro che se ne vanno e restiamo impegnati a creare incredibili esperienze di gioco per i nostri giocatori.»

Fondata più di 20 anni fa, Avalanche ha avuto cinque studi a Stoccolma, Malmö, Liverpool, New York e Montreal. Tra i franchise su cui ha lavorato ci sono Just Cause, Rage, Mad Max e theHunter.

Il dettaglio ulteriore in questa notizia è che Avalanche Montreal ha una vita brevissima, rispetto agli altri studi.

Avalanche Montreal ha ufficialmente aperto i battenti nell'ottobre 2023 dopo che Avalanche ha acquisito e integrato il team di sviluppo di Monster Closet nella gerarchia dello studio. Il team di Montreal è stato incaricato di «partecipare allo sviluppo delle IP attuali e future» ma, dopo 8 mesi dalla sua fondazione, ora è stato messo da parte.

La notizia di Avalanche arriva, come sempre, a stretto giro con altri licenziamenti simili tra cui Square Enix, Xbox e gli autori di Dauntless, tra gli ultimi.