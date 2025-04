L'Hub di benvenuto su PS5 sta per aggiornarsi a breve

Chi sperava nell'aggiunta di nuove opzioni di personalizzazione per l'Hub di benvenuto di PS5 sarà presto accontentato: pare infatti che Sony abbia iniziato a distribuire nuovi sfondi animati dedicati ai suoi videogiochi più importanti.

In occasione del lancio di questa feature, PS5 aveva reso disponibile un unico sfondo animato videoludico dedicato ad Astro Bot (che potete recuperare su Amazon, a proposito), mentre tutti gli altri wallpaper erano invece molto più generici.

Secondo quanto segnalato da GameSpot, le cose potrebbero cambiare molto presto: alcuni utenti online hanno infatti segnalato di aver trovato molte più opzioni nel proprio Hub di benvenuto, senza alcun annuncio ufficiale da parte di Sony.

Nello specifico, pare che siano comparsi sfondi animati relativi a queste produzioni pubblicate da PlayStation:

Astro Bot

Days Gone

Demon's Souls

Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei

God of War Ragnarok

Horizon: Call of the Wild

Horizon Forbidden West

Lego Horizon Adventures

Ratchet & Clank: Rift Apart

Rise of Ronin

Stellar Blade

MLB The Show 25

Vi ricordo che questi sfondi sarebbero utilizzabili solo ed esclusivamente nell'Hub di benvenuto: un'opzione ben diversa dai nostalgici temi dedicati alle console PlayStation, che prima o poi dovrebbero fare il loro ritorno.

Inoltre, sembra che questa feature sia ancora in fase di rollout: sulla mia console PS5, ad esempio, non risultano ancora disponibili, così come per tantissimi altri giocatori che segnalano di non averli ancora ricevuti.

Come del resto era già accaduto per lo stesso Hub, è possibile che ci vogliano diversi giorni prima di poterli ricevere sulle nostre console: sarà meglio armarsi di pazienza e attendere ulteriori novità ufficiali.