L'horror ispirato ai classici Disney uscirà anche in edizione fisica

Bye Sweet Carole è stato presentato ieri all'Indie Horror Showcase 2024, ma a quanto pare ora è arrivata un'altra lieta notizia, specie per i collezionisti.

Il titolo, sviluppato da Chris Darril, mostra un'atmosfera oscura ispirata ai classici Disney e promette di uscire nel 2025 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il video intitolato "Midnight" ci ha offerto uno sguardo approfondito sul gameplay e sulla rinnovata direzione artistica di Bye Sweet Carole. Nella nostra intervista esclusiva vi abbiamo svelato molti dei segreti del gioco in arrivo.

Ora, Darril in persona ha confermato sui suoi profili social che il gioco uscirà anche in versione fisica, su PS5 e Nintendo Switch.

Non sembra al momento prevista un'edizione per Xbox Series X|S, sebbene questa potrebbe essere annunciata in un secondo momento.

Ancora non sappiamo inoltre chi si occuperà di distribuire il gioco in edizione retail, né la data di uscita.

Per quanto riguarda il prezzo di entrambe le versioni PlayStation e Nintendo questi potrebbe essere sui 34,90 euro, sebbene al momento si tratta di un costo "ipotetico" assolutamente non confermato.

La storia di Bye Sweet Carole si svolge nel regno di Corolla, afflitto da un'invasione di conigli.

La protagonista Lana Benton deve fare i conti con questa piaga e con antagonisti come il gufo Velenia e il malvagio Sig. Kyn, sfruttando le sue nuove abilità.

Secondo la trama ufficiale, «dopo aver scoperto diverse lettere di un certo 'French', Lana decide di seguire l'ultima traccia nota di Carole Simmons, una ragazza della sua stessa età apparentemente fuggita dal Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo. L'edificio è ora infestato da una colonia di conigli selvatici in grado di aprire un portale dimensionale verso il regno di Corolla.»

Bye Sweet Carole promette di offrire un'esperienza horror unica, mescolando elementi dei classici d'animazione con atmosfere inquietanti e misteriose.

Il gioco, lo ribadiamo, arriverà nel corso del prossimo anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.