L'erede di Sensible Soccer ha una data su PC e console, dopo 8 anni

Tra poche settimane sarà disponibile un'altra interessante produzione per gli amanti del gioco del calcio: Tower Studios ha infatti annunciato l'imminente arrivo di Sociable Soccer 24, vero erede dei vecchi Sensible Soccer, su PC e console, seppur con tempistiche differenti.

Come riportato infatti da VGC, la nuova produzione calcistica sarà disponibile già dal 16 novembre su PC (via Steam) e su Switch: è però previsto anche il lancio di versioni per PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One nel primo trimestre del 2024.

I Sensible Soccer possono essere considerati antenati delle attuali simulazioni calcistiche di maggior successo, come EA Sports FC 24 ed eFootball: la serie è stata infatti una delle prime in assoluto a cercare di rappresentare pienamente l'esperienza del gioco del calcio a tutto tondo.

La storia di Sociable Soccer è invece decisamente particolare: annunciato inizialmente ben 5 anni fa con una campagna Kickstarter, poi sfortunatamente cancellata per non aver raggiunto l'obiettivo richiesto, venne rilasciato su Steam nel 2017 in versione accesso anticipato.

Tuttavia, anche tale versione in seguito fu rimossa dopo aver raggiunto un accordo per l'esclusività su Apple Arcade, confinando dunque la serie ai dispositivi mobile iOS.

Adesso l'accordo si è concluso e gli sviluppatori sono liberi di rispettare quella che era la promessa fatta nel 2015, con versioni multipiattaforma di Sociable Soccer 24.

L'aspetto più interessante di quest'ultimo capitolo è anche la conferma della licenza FIFPRO, il che significa che Sociable Soccer 24 proporrà almeno 10mila giocatori con nomi ufficiali.

Ovviamente, l'erede di Sensible Soccer intende distinguersi proponendo una formula molto più votata a un gameplay arcade e più leggera, senza volersi prendere troppo sul serio: non ci resta che attendere il prossimo 16 novembre per scoprire se si tratta davvero del ritorno in cui i fan di vecchia data speravano.

Vedremo se potrà rivelarsi o meno un concorrente agguerrito per EA Sports FC 24.