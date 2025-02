L'erede dei classici Baldur's Gate si aggiorna gratis

Gamera Interactive ha annunciato il rilascio di Wyrmwood, il primo aggiornamento post-lancio gratuito per Alaloth: Champions of The Four Kingdoms.

Questa espansione introduce nuove aree, migliorie alla qualità della vita e una maggiore accessibilità per i giocatori di questo "erede" dei Baldur's Gate (che trovate su Amazon).

Tra le novità più attese spicca il supporto alle lingue polacca e turca, un’aggiunta che conferma l’impegno dello studio nel rendere il gioco fruibile a un pubblico sempre più vasto (dopo aver incluso anche l'italiano alcune settimane fa).

L’aggiornamento porta con sé Drakvalen, un’isola selvaggia e inesplorata dove i giocatori potranno affrontare creature, svelare segreti e intraprendere nuove missioni.

Tra le minacce inedite si segnalano i Sythraaks e Bemith The Broodmother, mentre chi ama l’aspetto narrativo del gioco potrà immergersi in nuove quest e approfondimenti sul lore del mondo di Alaloth.

Non mancano poi nuovi oggetti, armi e armature da scoprire e forgiare, grazie a un sistema di crafting migliorato che renderà l’esplorazione ancora più appagante.

Per celebrare il lancio di Wyrmwood, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è in offerta con uno sconto del 40% su Steam, un’occasione da non perdere per chi vuole tuffarsi nell’universo dark fantasy creato da Gamera Interactive.

A distanza di tempo dalla sua uscita, quindi, Alaloth continua a dimostrare quanto sia possibile costruire un RPG isometrico che attinge dai classici ma con una forte identità propria.

L’impegno dello studio nel supportare il gioco con aggiornamenti gratuiti e contenuti extra è un segnale importante per chi crede ancora nelle esperienze hardcore di una volta.

In un panorama sempre più dominato da live service e giochi che si dimenticano del loro pubblico dopo poche settimane, vedere un titolo indipendente così curato e costantemente arricchito è un piccolo miracolo.

E se volete saperne di più sul gioco in questione, recuperate anche la mia recensione di Alaloth.