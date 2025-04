L'episodio 3 di The Last of Us Stagione 2 sarà un altro colpo al cuore

HBO ha pubblicato un nuovo teaser per il terzo episodio della seconda stagione di The Last of Us, in onda il 27 aprile.

Il video arriva dopo una seconda puntata che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso — e senza dire troppo, è una di quelle che si fa fatica a dimenticare (anche per i motivi sbagliati).

La storia si sposta nuovamente a Jackson, dove i protagonisti devono fare i conti con le conseguenze degli eventi recenti.

Il trailer mostra solo brevi frammenti, ma il tono è chiaro: ci aspetta un episodio denso di emozioni, tensioni personali e forse qualche rivelazione importante che spingerà la narrazione verso una nuova fase.

Con il terzo episodio alle porte, la stagione entra ufficialmente nella sua seconda metà: dopo il 27 aprile, resteranno solo quattro puntate, e le aspettative sono altissime.

Chi ha giocato al secondo capitolo del videogioco (che trovate su Amazon) sa già che questa fase della storia sarà dura da digerire — e, a giudicare dalle immagini mostrate, la serie non ha intenzione di alleggerire il colpo.

Se c'è una cosa che The Last of Us ha dimostrato di saper fare, è colpire duro — e non solo con gli infetti. La serie sa raccontare l’umanità spezzata come poche altre, e se il secondo episodio è stato un pugno nello stomaco, il terzo potrebbe essere un colpo al cuore.

Prepariamoci emotivamente, perché da qui in poi, si balla sul serio. A tal proposito, recuperate la mia recensione senza spoiler di tutta la seconda stagione, nella quale vi ho raccontato che «l’ampliamento di sottotrame e l’introduzione di volti nuovi sono ben gestiti, ma non sempre bastano a mascherare il fatto che questa sia solo una parte di una storia intera, nonostante l'interpretazione di Pascal, Ramsey e Dever sia di primissimo livello, così come la resa tecnica e registica del tutto.»