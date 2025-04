Dopo l'episodio 2 The Last of Us Stagione 2 è crollata

Il secondo episodio della nuova stagione di The Last of Us ha scatenato una reazione accesa da parte del pubblico, causando un drastico calo nei punteggi di valutazione online.

Dopo un debutto acclamato dalla critica, con un punteggio iniziale superiore al 96% su Rotten Tomatoes, la seconda stagione della serie tratta dal big Naughty Dog (che trovate su Amazon) ha visto un improvviso calo di consensi a seguito della messa in onda dell’episodio 2.

Il rating, al momento in cui scrivo, è precipitato al 53%, segno evidente di una massiccia ondata di review bombing da parte dei fan.

Il fenomeno non è nuovo: già con l’uscita del videogioco aveva diviso profondamente la community, generando critiche feroci per alcune scelte narrative considerate "controverse", ma ciò non aveva impedito al titolo di ottenere numerosi riconoscimenti internazionali.

Ora la storia sembra ripetersi. Al centro della polemica ci sono le scelte di casting, soprattutto quelle per i ruoli di Ellie e Abby e le loro performance nell'episodio 2.

Molti spettatori hanno espresso delusione per la mancanza di somiglianza fisica tra le attrici e i personaggi originali, con particolare riferimento a Kaitlyn Dever, scelta per interpretare Abby.

I fan più affezionati al videogioco sembrano faticare ad accettare i volti nuovi in un contesto che, seppur ispirato al materiale originale, tenta chiaramente di offrire un'interpretazione diversa e più cinematografica.

Trovo piuttosto triste che il dibattito intorno a una serie come The Last of Us venga spesso ridotto a una guerra di recensioni impulsive da parte di "fan".

Comprendo il legame profondo che molti hanno con i personaggi originali, ma il valore di un adattamento non può essere giudicato solo in base alla somiglianza degli attori o alle aspettative tradite.

L’adattamento, per sua natura, è un’interpretazione, e credo che meriti di essere valutato nella sua interezza, con il giusto equilibrio tra critica e apertura mentale.

Poi, si può anche non essere d’accordo, ma far crollare un’opera con "voti pilotati" non è certo il modo migliore per dimostrare amore per una saga.

