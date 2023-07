Lenovo Tab P11, tablet potente e affidabile, oggi al prezzo più basso di sempre!

Se state cercando un tablet all'avanguardia che offre prestazioni eccezionali senza intaccare il portafoglio, la vostra ricerca potrebbe essere giunta al termine. Lenovo Tab P11, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile, rappresenta un incredibile mix di funzionalità avanzate, performance fluide e straordinaria qualità audio-visiva. Infatti, potete portarvi a casa il tablet Lenovo Tab P11 a soli 299€, ovvero il più basso di sempre!

Il tablet Lenovo Tab P11 è progettato per offrire un'esperienza multimediale di alto livello. Con il suo schermo 2K da 11.5", ottimizzato con Dolby Vision, potrete guardare film e partecipare a videochiamate in una risoluzione straordinaria di 2000x1200 pixel a 120 Hz. Grazie al pannello IPS TDDI e alla luminosità fino a 400 nits, i colori sullo schermo sono vividi e le immagini appaiono estremamente nitide.

Il tablet Lenovo Tab P11 funziona in modo rapido e fluido grazie al processore MediaTek Helio G99, che consente di creare documenti, rispondere alle e-mail e svolgere tutte le attività in modo più veloce ed efficiente. L'ampio spazio di archiviazione di 128 GB, espandibile fino ad 1 TB tramite MicroSD, offre tutto lo spazio necessario per immagini, video e applicazioni.

Il tablet Lenovo Tab P11 dispone di 6 GB di RAM LPDDR4x, che garantiscono un'ottimale esecuzione delle applicazioni e un multitasking fluido. La qualità del suono non è da meno: il tablet Lenovo Tab P11 supporta la tecnologia Dolby Atmos per un'esperienza audio spaziale incredibile.

