Lenovo Legion T7, desktop con RTX 3070, con 500€ di sconto!

Siete alla ricerca di un desktop gaming potente ed appariscente che possa rivoluzionare la vostra esperienza di gioco? Allora non perdete l'incredibile offerta proposta da MediaWorld sul Lenovo Legion T7!

Per un periodo limitato, approfittate dello sconto imperdibile su questo desktop ad alte prestazioni, ideale per gli appassionati di gaming e per chi necessita di un dispositivo all'avanguardia per le proprie attività quotidiane. Oggi, potete portarvi a casa il desktop gaming Lenovo Legion T7 a soli 2.099,99€, rispetto agli usuali 2.599,99€ di listino, con uno sconto del 19,23% e un risparmio reale di 500€.

All'interno del suo case dal design accattivante, il desktop gaming Lenovo Legion T7 ospita il processore Intel Core i7-12700KF, capace di garantire notevole potenza di elaborazione e un multitasking efficiente. Per quanto concerne la parte grafica, il desktop gaming Lenovo Legion T7 è equipaggiato con la potente scheda NVIDIA GeForce RTX 3070, che permette di giocare anche gli ultimi titoli tripla A con un elevato livello di dettaglio. La macchina include inoltre 16 GB di RAM e 1 TB di SSD NVMe.

Il desktop gaming Lenovo Legion T7 dispone di numerose opzioni di connessione, includendo porte USB, HDMI, DisplayPort e connessioni audio, oltre a supportare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth. Il sistema di raffreddamento, progettato per gestire le temperature interne anche durante i momenti di gioco più intensi, sfrutta un'efficace combinazione di ventole e dissipatori di calore.

