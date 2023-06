Lenovo Legion 7, potente notebook gaming con RTX 3070 Ti, oggi con 500€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 16 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook gaming Lenovo Legion 7, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.699,99€, rispetto agli usuali 3.199,99€ di listino, per un risparmio reale di 500€ e uno sconto del 15,62%.

Lenovo Legion 7 è un notebook gaming di ultima generazione, alimentato dal processore Intel Core i7-12800HX, accompagnato da un potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD NVMe.

Inoltre, Lenovo Legion 7 vanta un sistema di raffreddamento avanzato grazie al Legion Coldfront 4.0 e alla tecnologia a camera di vapore, garantendo un frame rate di livello superiore. L'interfaccia termica a cambio di fase e un sistema di ventole potenziato del 20% assicurano un raffreddamento ottimale durante le sessioni di gioco più intense.

Lenovo Legion 7 vi permette anche di giocare in maniera più smart. Il motore di intelligenza artificiale Lenovo migliora le prestazioni, offrendo un'esperienza di altissimo livello con i giochi AAA più recenti. Le modalità di ottimizzazione automatica e di rilevamento automatico permettono al dispositivo di adattarsi in base al titolo avviato, offrendo prestazioni ottimizzate.

Oltre al notebook gaming Lenovo Legion 7 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori TV gaming.

